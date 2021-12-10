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Кровавая игра Путина. Как Москва попыталась давить на Киев

Цей матеріал також доступний українською
Кровавая игра Путина. Как Москва попыталась давить на Киев

представитель Донецка в ТКГ по Донбассу
10.12.2021, 17:52

США давит на Киев относительно частичной автономии ОРДЛО? Не думаю, что Вашингтон готов подарить Путину повод для повторения 2014-го

Все обсуждают сообщение Associated Press о давлении США на Киев с целью дать ОРДЛО "частичную автономию". Не думаю, что Вашингтон пойдет на такой шаг, учитывая возможные последствия в виде внутриполитической дестабилизации в Украине, которые могут дать президенту РФ Владимиру Путину повод для действий "аля-2014". 

Тем более, что проблема Минских переговоров не в особом статусе (его можно трактовать и с пользой для Украины), который, видимо, понимается под термином "частичная автономия", а в том, что не с кем вести переговоры о нем. 

Россия не признает себя стороной конфликта, а Киев не может пойти на диалог с марионетками Москвы из "республик", поскольку это приведет к тому, что через ОРДЛО Россия будет управлять Украиной. И США понимают это.

В то же время, само появление в американском СМИ сообщения о давлении США на Киев с целью частичного удовлетворения требований Кремля стало причиной обострения на фронте, и резкого изменения тональности поведения российской стороны в ТКГ. 

Поясняю. 

8 декабря 2021 года, состоялось заседание ТКГ, на котором около восьми часов обсуждали возможность возвращения к режиму прекращения огня. Отмечу, впервые за полтора года моего участия в ТКГ обсуждали необычайно дипломатично, без хамства и истерик с российской стороны. РФ явно хотела показать себя конструктивной и миролюбивой.

Украина предложила вернуться к соблюдению режима тишины без всяких условий. В свою очередь, "представители ОРДЛО" от России, прекращение ими убийств людей поставили в зависимость от выполнения Киевом трех требований Москвы. Главное из них – признание ОРДЛО стороной конфликта, путем их легитимизации в составе СЦКК и ведения прямого взаимодействия с ними без посредничества ОБСЕ. 

Естественно, мы не могли пойти на это, НО, допуская, что после переговоров президента США Джо Байдена с Путиным, у Москвы, теоретически, может появиться политическая воля остановить конфронтацию хотя бы на какой-то период, мы предложили подготовить компромиссный вариант заявления ТКГ о приверженности сторон возобновлению режима тишина. 

Если бы в Москве действительно хотели прекратить стрельбу, то такой текст позволял это сделать. По крайней мере, в июле 2020 года такие же формулировки остановили статистику смертей почти на полгода. 

Договорились, что если всех устраивает наш проект заявления, то на следующий день собираем внеочередную ТКГ и принимаем его. 

Особых надежд не было, поэтому я удивился, когда ТКГ экстренно собрали вчера (9 декабря) вечером. Ведь договоренность была, что внеочередное заседание проводится если текст всех устраивает, то есть, для его принятия. Нужно учитывать и тот факт, что ТКГ созвали буквально за несколько часов перед телефонными переговорами президентов президента Украины Владимира Зеленского и Байдена. То есть Москва хотела что-то продемонстрировать Байдену. Была надежда, что миролюбие. 

Но интрига оказалась не долгой. Российская сторона жестко изменила свою позицию и беспрецедентно грубо давила на Украину с целью зафиксировать документально, что сторонами в СЦКК являются Киев и ОРДЛО. При этом, никто и не скрывал, что именно это главная цель, а не прекращение убийств и восстановление режима тишины. Параллельно, усилилась конфронтация на фронте.

Я думаю, это прямое следствие сообщения в Associated Press. Ведь, по логике РФ, если  "Вашингтон  давит" на Киев, то почему не усилить давление и со стороны Москвы, чтоб совместными усилиями додавить Украину до "автономии Донбасса"? А если это не получается, – подумали, вероятно, в Кремле – то пусть Байден узнает перед самыми переговорами с Зеленским, что Киев не соглашается на "диалог с Донбассом", а, значит, "не хочет мира"…

Вот такой дешевый спектакль на фоне смертей… 

Я спрашиваю наших военных: " у нас гибнут люди, поэтому мы заинтересованы в реальном перемирии. А у них что, люди не гибнут, мы что, ответный огонь не ведем? Почему они не заинтересованы остановить стрельбу? – Гибнут, но не те, которые сидят за столом переговоров, поэтому им все равно"… 

Ну и об американском давлении: сам факт того, что наша делегация вчера, несмотря на все эти геополитические аспекты, не пошла на удовлетворение требований России, как раз и говорит о том, что никто не диктует нам, с кем и о чем договариваться по судьбе Донбасса. А если и пытаются диктовать, то мы (по крайней мере, пока) руководствуемся все-таки своими интересами.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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