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19.03.2020, 19:04

Крым во время чумы

Крым во время чумы
журналист

Визит президента Путина в Крым напоминает пир во время чумы: ему нечего предложить россиянам во время кризиса кроме "собирания земель"

Специально для Крым.Реалии

Руководители практически всех стран мира обсуждают меры, направленные на предотвращение распространения пандемии коронавируса, обращаются к соотечественникам, проводят совещания. Практически все – и лидеры демократических стран, и авторитарные правители – понимают, как велика опасность, и стремятся продемонстрировать, что готовы с этой опасностью бороться.

В этой ситуации президент России Владимир Путин отправляется в Крым. Праздновать шестую годовщину аннексии украинского полуострова. Награждать соучастников. Напоминать о собственных "исторических заслугах" перед Россией.

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Это поразительно, но даже в ситуации, когда многим россиянам грозит настоящая, а не придуманная кремлевской пропагандой опасность, их решивший стать пожизненным президент, похоже, не может предложить им ничего, кроме аннексии Крыма. Как говорится – пусть едят пирожные!

Но с другой стороны – а что он еще может им предложить? Цены на нефть спикировали вниз. За ними отправился и российский рубль. Страна оказалась на пороге очередного экономического и социального кризиса, причем на этот раз – из-за совпадения по времени с пандемией – последствия этого кризиса могут оказаться куда более серьезными, чем в недавнем прошлом. И в этой ситуации остается только напоминать о "собирании земель" и "возвращении в родную гавань".

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Но все эти пропагандистские штампы, наверное, были хороши, пока жители России не сталкивались с реальной опасностью и подлинным обнищанием. Сейчас они оказались на пороге и того, и другого. Путину нужно было бы задуматься о том, как предотвратить последствия пандемии, как организовать не статистику, а реальную помощь людям, которые завтра станут жертвами коронавируса или просто потеряют работу из-за коронавируса. Тут на самом деле не до праздников.

Но ему, как видим, хочется веселиться. Крым, референдум об обновлении сроков пребывания на посту президента России, потом парад в честь 75-летия Победы. Если вы хотели узнать, что такое пир во время чумы, то это, уверен, и есть самый настоящий пир во время чумы, у участников которого измеряют температуру и берут анализы (и это не образ, на наличие коронавируса проверяют журналистов, обслуживающих Путина).

И этот безумный пир только подчеркивает всю аморальность оккупации Крыма.

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Теги: владимир путин, Крым, оккупация крыма, карантин, коронавирус
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