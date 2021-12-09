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Кто там еще верит в "русский мир" и братство народов? История одной вывески в Москве

Цей матеріал також доступний українською
Кто там еще верит в "русский мир" и братство народов? История одной вывески в Москве

журналист
09.12.2021, 13:52

В Москве работает много таджиков. Для упрощения езды по городу, вывески у некоторых станций сметро продублировали их на родных языках. И тут понеслось

Руководитель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев хочет, чтобы мэр Москвы Сергей Собянин "разобрался" с надписями на таджикском и узбекском языках, которые появились на указателях одной из станций московского метро. Ранее мэрия российской столицы сообщила, что на станциях метро "Прокшино" и "Лесопарковая" надписи, сообщающие о том, откуда направляются автобусы в миграционные – ! – центры, продублированы на таджикском и узбекском языках. То есть на родных языках людей, которые эти языки используют для общения.

Глава Совета по правам человека считает это решение нарушением прав человека – разумеется, того человека, который не знает таджикского или узбекского, и уверен, что эти надписи оскорбляют его достоинство.

Валерий Фадеев сетует на возмущение жителей Новой Москвы из-за создания нового миграционного центра. Но самое главное, самое большое раздражение – это надписи. Надписи, к тому же противоречащие закону о государственном языке.

Задумаемся буквально на мгновение.

Когда в других странах принимают законы, позволяющие хотя бы производить фильмы и песни на государственном языке и транслировать их в эфире, когда на государственном языке появляются вывески и на нем вещает телевидение или радио, в Москве это немедленно объявляют нарушением прав того же человека, обещают жаловаться на все возможные инстанции и даже готовят нападение на враждебное государство – очевидно, чтобы защитить русскоязычное население.

Вспомните, какую истерику устроило российское руководствовключая, кстати, самого президента РФ Владимира Путина, – когда Верховная Рада Украины одобрила закон, в котором крымские татары, караимы и крымчаки объявлялись коренными народами Украины. Ущемление русского народа! Нарушение прав человека! Позор!

Но когда на одной из станций московского метрополитена одна русскоязычная вывеска дублируется на других языках для того, чтобы помочь людям, которые добираются до абсолютно конкретного института, созданного именно для находящихся в России иностранцев, – это вызывает "общее раздражение" и обращение не куда-то, а в президентский Совет по правам человека. И глава этого Совета вместо того, чтобы подумать, как облегчить жизнь людям, работающим за копейки на строительстве московских зданий, убирающих улицы и подъезды и моющих тарелки в кафе, требует от мэра столицы эту вывеску убрать.

Этот сюжет в который раз напомнил мне сказку Джанни Родари о Джельсомино в стране лжецов. Ту самую, в которой кошки должны были лаять, а собаки – мяукать. И все это ради того, чтобы позволить сохранять власть кучки проходимцев.

Так вот, в российской "стране лжецов" жандарм, призывающий к нарушению прав человека, называется главным правозащитником страны. И кажется, это уже никого не удивляет.

Специально для Радио Свобода

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