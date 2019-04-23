"Кто угодно, лишь бы не он". Главные причины поражения Порошенко

По результатам большинства обработанных ЦИКом протоколов стало понятным, что Петр Порошенко – "титан" украинской политики, далеко неглупый человек и не худший из ораторов - разгромно проиграл президентские выборы человеку без какого-либо политического опыта, уже экс-шоумену Владимиру Зеленскому. Более эпический провал был только у Виктора Ющенко на выборах 2010 года, когда он не смог выйти даже во второй тур, набрав менее 6%.

Удивительно, что многие только сейчас начали задаваться вопросом: почему Порошенко проиграл эти выборы с такими фатально низкими результатами? Ведь будем честны, поражение Порошенко стало явным вместе с публикацией результатов первого тура. Разрыв в более чем 10% между оппонентами в украинских реалиях является практически непреодолимым, но многие сторонники и часть команды Порошенко предпочли оставаться закрытыми в своих уютных фантазиях, которые сегодня обрушились под тяжестью брутальной реальности.

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Окончательным свидетельством неуверенности в самого себя и слабости Порошенко были дебаты, прошедшие 19-ого апреля на НСК Олимпийский, в которых подавляющее большинство украинских политических экспертов и обозревателей ожидали увидеть "избиение младенцев", где роль "воспитателя детсада" должен был сыграть Петр Алексеевич. Результат дебатов был диаметрально противоположен ожиданиям и это признали даже часть "ярых" сторонников 5-ого президента Украины.

Дебаты, а точнее, то, как показал себя на них Порошенко, однозначно демотивировали часть его избирателей и вполне логично воодушевили электорат Зеленского. Такой вывод можно сделать, глянув на посещаемость выборов по регионам. Западные области отметили более низкую явку, чем в первом туре. А, как известно, жители западной Украины – это основной электорат Порошенко. При этом восточная и южная Украина "прибавили" явку.

Утверждать о действительно ужасном результате президентских выборов для Порошенко можно вполне оправданно, ведь, если глянуть на посещаемость в первом (62,8%) и втором турах (62%), мы обнаружим, что она практически идентична, а значит к голосованию за Зеленского присоединились также избиратели других кандидатов, выбывших еще в первом туре.

Никто не станет оспаривать тот факт, что на данных выборах, особенно во втором туре, мы столкнулись с доминированием в обществе парадигмы – "кто угодно, лишь бы не Порошенко". Пассивный протестный потенциал населения Украины только и делал, что скапливался на протяжении последних нескольких лет. Он не выводил граждан на улицу (если не брать во внимание немногочисленные исключения), но вылился по полной на президентских выборах.

Главные промахи

Главным техническим поражением Порошенко является тот факт, что ему, по понятным причинам, не удалось в течении трех недель переубедить избирателей других кандидатов голосовать в свою пользу. Речь идет о дискурсе, который выстраивали политтехнологи экс-президента в преддверии второго тура.

Вместо того, чтобы перейти к более конкретным вещам с позитивной повесткой, команда Порошенко активно пугала граждан Путиным, Россией и потерей государственности.

Данные темы на несколько недель поглотили отечественное информационное поле. И это происходило несмотря на то, что на протяжении последних пяти лет все эти угрозы присутствовали постоянно. Но напоминать о их существовании начали активнее лишь вместе с наступлением избирательной кампании.

Такой шаг определенно работал со "своими". Но подобный нарратив не "пробивал" неопределившихся избирателей. Хотя стоит признать, что некоторые испугались.

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Более того, последние "штрихи" кампании Порошенко лишь антагонизировали общество. Взять в пример хотя бы билборды с Петром Алексеевичем и Путиным в главных ролях. Если рассуждать логически, данная реклама выставляла избирателей Зеленского – избирателями Путина. Здесь мы также наблюдали провальный ход со стороны штаба Порошенко.

Яркая иллюстрация провала - в первом туре за Зеленского проголосовало практически 50% всех военнослужащих, находящихся в ООС (Операции объединенных сил. - Ред.), а значит по той же логике гарант Украины выставлял защитников государства избирателями главы страны-агрессора.

Данная реклама откровенно противопоставляла граждан друг другу, а результаты первого тура, отчетливо показывающее победу Зеленского, практически во всех областях Украины, свидетельствовали о том, что в обществе наконец-то появился запрос на объединение.

Многие политологи и эксперты недоумевают: "Как же так сторонники НАТО и ЕС объединились с их противниками? Это же две диаметрально противоположные группы". Данный феномен является результатом нейтральной кампании Зеленского и быть может в перспективе приведет Владимира Александровича к проблеме выбора. Но на данный момент следует обрадоваться, ведь хоть одному кандидату в президенты удалось по-настоящему объединить украинское общество вокруг себя.

Не решил то, что обещал

Одной лишь избирательной кампанией разгромное поражение Порошенко объяснить никак нельзя. Следует понимать, что самые болезненные для общества темы Петр Алексеевич, взявший их под "личный контроль" еще в 2014 году, не решил. Речь идёт о расследовании Майдана, решении конфликта на Донбассе, смене элит, деолигархизации, антикоррупционной деятельности, ощутимом увеличении уровня жизни у большинства украинцев.

Все эти вопросы остались не решены, но и даже более, - некоторые из них только усугубились. Вместо этого Порошенко сделал в своей политике упор на государственность и цивилизационный выбор, совсем забыв об обществе, состоящего из конкретных людей, которые фактически создают это самое государство.

Упор на государственность, на "мову, армію і віру" сработал только с западным электоратом и это одна из главных ошибок Порошенко. Если бы штаб Петра Алексеевича проанализировал требования общества, они бы обязательно поняли, что граждане нашей страны хотят видеть в центре избирательной кампании и государственной политики не только Украину, но и украинцев. Без привычного разделения социума на "восток-запад".

Эти выборы отчетливо и ярко показали, что общество не прощает президенту большинство ошибок. Зеленский, ставший президентом, должен заучить себе это просто как правило, как мантру и повторять каждый раз перед принятиям важного решения.

Если на каком-то этапе своего правления новоизбранный президент Украины "расслабится" или "зазнается", его ждет участь идентичная Порошенко. Как и должно происходить в любом, демократическим государстве.

И проблема отнюдь не в том, что мы анархичны и любой, кто нами правит – плохой, а в том, что мы никак не можем перестать сакрализировать вождей.

В этот раз удалось, будем наблюдать за результатами десакрализации. Или по-старому: король умер. Да здравствует король.