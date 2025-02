На самом деле, это может быть комбинацией факторов, и для начала нужно выделить ключевой тренд.

Не секрет, что вокруг Трампа крутится много российских и пророссийских лоббистов, тот же Новинский чуть ли не каждый месяц их засылает. Также мы знаем, что Трамп по-разному относился к Зеленскому на протяжении этих лет — и хорошо, и плохо. Однако в последние месяцы мы видели потепление и сотрудничество между двумя президентами.

Но ключевая проблема на данном этапе заключается в том, что Трамп начал диалог с россиянами. В классическом для него стиле, как только он начинает разговор с диктаторами, он очень и очень старается им понравиться.

И мы видим, что своими нарративами он сейчас играет на руку Москве, но это не означает, что он перестал поставлять оружие Украине или что прямо сейчас начинают снимать санкции с россиян. Однако очевидно, что как минимум на уровне риторики он им подыгрывает.

Также Трамп пытается сформировать у россиян позитивное мнение о себе. Он считает, что Украина так или иначе пойдет на переговоры, потому что у нее нет выбора, он считает, что Европа подключится к переговорам, потому что у нее тоже особого выбора нет.

А вот россиян нужно убеждать и усаживать за стол переговоров, причем так, чтобы им это понравилось. Поэтому нынешняя риторика вполне может быть направлена именно на это.

Может ли это быть "многоходовочка" с его стороны?

Сегодня появилась новость о том, что Кремль озадачен такими заявлениями Трампа и считает, что они могут быть обманчивыми.

Трамп действительно может их обмануть и внезапно выставить другие условия, я в этом почти уверен.

Ведь подобная риторика звучала и в адрес Си Цзиньпина ровно за 20 часов до торговой войны с Китаем. Трамп хвалил Си, называл его своим другом, а затем всё рухнуло.

То же самое было и с Ким Чен Ыном; он говорил, что Ким — сильный и результативный политик, которого любит народ, но это не помешало ему через неделю подвести к берегам Северной Кореи 7-й флот и называть Кима "безумным ракетчиком, которого нужно уничтожить".

И давайте также вспомним его отношения с Путиным. Во время встречи в Хельсинки он говорил, что доверяет Путину "больше, чем главе ЦРУ".

Но это тоже не помешало ему через месяц предоставить Украине "Джавелины" и объявить 35% дипломатов российского посольства персонами нон грата.

Вся эта непредсказуемость Трампа может сыграть как против демократии, так и против России, Китая и КНДР. Поэтому такой вариант точно исключать нельзя.

Но являются ли эти шаги попыткой консолидировать поддержку вокруг Украины и актуализировать саму Украину — вот это уже too good to be true (слишком хорошо, чтобы быть правдой).

