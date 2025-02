Насправді це може бути комбінацією факторів, і для початку треба виділити ключовий тренд.

Не секрет, що навколо Трампа крутяться багато російських та проросійських лобістів, той самий Новинський ледь не щомісяця їх засилає. Також знаємо, Трамп по-різному ставився до Зеленського протягом цих років — і добре, і погано. Проте останніми місяцями ми бачили потепління та співпрацю між двома президентами.

Але ключова проблема на даному етапі полягає у тому, що Трамп почав діалог із росіянами. У класичному для нього стилі, щойно він починає розмову з диктаторами, він дуже і дуже намагається їм сподобатися.

І ми бачимо, що своїми наративами він зараз підігрує Москві, але це не означає, що він перестав постачати зброю Україні, що прямо зараз починають знімати санкції з росіян. Але очевидно, що як мінімум наративно він їм підігрує.

Також Трамп намагається сформувати у росіян позитивну думку про себе. Він вважає, що Україна так чи інакше піде на переговори, бо у неї немає вибору; він вважає, що Європа долучиться до переговорів, бо й у неї особливо немає вибору.

А от росіян треба переконувати та посадити їх за стіл переговорів, причому так, щоб їм це сподобалося. Тому нинішня риторика цілком може бути спрямована саме на це.

Чи може це бути "багатоходовочка" з його боку?

Сьогодні з'явилась новина про те, що Кремль збентежений такими заявами Трампа і вважає, що вони можуть бути оманливими.

Трамп дійсно може їх обманути та зненацька виставити інші умови, я в цьому майже переконаний.

Адже подібна риторика йшла і до Сі Цзіньпіня рівно за 20 годин до торговельної війни з Китаєм. Трамп хвалив Сі, називав його своїм другом, а потім все зійшло нанівець.

Те саме було і з Кім Чен Ином: він казав, що Кім — сильний та результативний політик, якого любить народ, але це не завадило йому через тиждень підвести до берегів Північної Кореї 7-й флот та називати Кіма "божевільним ракетником, якого треба знищити".

І згадаймо також його відносини з Путіним. Під час зустрічі у Гельсінкі він казав, що довіряє Путіну "більше, ніж голові ЦРУ".

Але це також не завадило йому через місяць надати Україні "Джавеліни" та оголосити 35% дипломатів посольства Росії персонами нон грата.

Уся ця непередбачуваність Трампа може грати як і проти демократії, так і проти Росії, Китаю та КНДР. Тому такий варіант відкидати ми точно не можемо.

Але про те, чи є це заходами, щоб консолідувати підтримку навколо України та актуалізувати саму Україну — ось це вже too good to be true (занадто добре, щоб бути правдою).

