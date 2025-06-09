Массовое применение дронов перевело войну на новый технологический уровень, но украинские подразделения и службы по-разному работают с новым оружием.

Есть подразделения, которые показали себя более эффективно. Этот показатель оценивают не только путем докладных записок от командира воинской части типа "Я за сутки убил 10 военнослужащих российских оккупационных войск". Для этого требуются точно подтвержденные данные. Я должен предоставить видео уничтожения техники, живой силы и других законных целей противника. Затем программа "Е-баллы" верифицирует, действительно ли цели были уничтожены.