Масове застосування дронів перевело війну на новий технологічний рівень, але українські підрозділи і служби по-різному працюють з новою зброєю.

Є підрозділи, які показали себе найбільш ефективно. Цей показник оцінюють не тільки шляхом доповідних записок від командира військової частини типу "Я за добу вбив 10 військовослужбовців російських окупаційних військ". Для цього потрібні точно підтверджені дані. Я маю надати відео знищення техніки, живої сили та інших законних цілей противника. Потім програма "Є-бали" верифікує чи справді цілі було знищено.