Украина мешает планам новой американской администрации. Все, что мы можем сделать, – доказать, что мы не более, а менее податливы к давлению

Следующие несколько недель против Украины будет мощная информационная атака со стороны США.

Мы узнаем, что Украина – это искусственно созданная страна, которой не должно существовать. Украину совместно создали австрийский генштаб и USAID. Украина населена в основном русскими, которые хотят домой, в Россию. Украина – это диктатура, где никогда не было выборов, а управляют ею нацисты. В Украине незаконно производится оружие массового уничтожения. И во всем этом виноват Байден.

Следующие несколько недель будут очень тяжелыми. Будет казаться, что нас все предали, потому что Америка открыто перешла на сторону врага, а Европа не просыпается.

Это часть мирного плана Трампа. Ему нужно срочно завершить войну, а Путин не готов к переговорам – он готов только принять украинскую капитуляцию в виде демилитаризации, "денацификации" и возвращения российских агентов в публичное поле ради развертывания чего-то среднего между ичкерийским и грузинским сценариями.

У США нет рычагов влияния на Россию (хотя это не так, но применение давления скорее выглядит как эскалация, а не как быстрое завершение войны). Кроме того, нельзя допустить коллапса российского режима, ведь Россию нужно сохранить и использовать против Китая. В таких условиях все давление будет направлено на того, кто выглядит более подходящим для давления, то есть на нас с вами.

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Украина мешает планам новой американской администрации в двух аспектах. Во-первых, мы не даем сделать Европу беззащитной. Во-вторых, мы не позволяем укрепить Россию, чтобы развернуть ее против Китая. Украина – это неприятное препятствие, которое должно быть наказано.

Все, что мы можем сделать, – доказать, что мы не более, а менее податливы к давлению. Что мы не можем уступить давлению, потому что это означало бы поступиться жизнями наших друзей, родственников, возможно, нашими собственными.

Украинская уступчивость не приведет к увеличению военной помощи. Ведь военная помощь позволяет продолжать войну, а Трампу нужно ее немедленно завершить. Никакие благодарности и извинения здесь не помогут.

Эта информационная атака не будет вечной. Время идет быстро. Выстоим – дальше будет. В мире есть немало сил, которым невыгодно наше поражение. В первую очередь нам самим.

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