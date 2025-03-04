Україна заважає планам нової американської адміністрації. Все, що ми можемо зробити, – довести, що ми не більш, а менш придатні до тиску

Наступні кілька тижнів буде потужна інформаційна атака на Україну з боку США.

Ми дізнаємося, що Україна є штучно створена країна, її не має існувати. Україну створили разом австрійський генштаб та USAID. Україна населена переважно росіянами, які хочуть додому в Росію. Україна є диктатурою, де ніколи не було виборів, а правлять нею нацисти. В Україні незаконно виробляється зброя масового знищення. І в усьому цьому винен Байден.

Наступні кілька тижнів буде дуже важко. Виглядатиме, що нас всі зрадили, бо Америка відкрито перейшла на бік ворога, а Європа не прокидається.

Це частина мирного плану Трампа. Йому треба негайно завершити війну, а Путін не готовий до переговорів – він готовий лише прийняти українську капітуляцію у вигляді демілітаризації, "денацифікації" та повернення російських агентів у публічне поле заради розгортання чогось середнього між ічкерійським та грузинським сценаріями.

Важелів впливу у США на Росію нема (хоча це не так, але використання впливу виглядає скоріше як ескалація, а не як швидке завершення війни). Окрім того, не можна допустити колапсу російського режиму, адже Росію треба зберегти й використати проти Китаю. В таких умовах весь тиск піде на того, хто виглядає більш придатним для тиску, тобто на нас із вами.

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Україна заважає планам нової американської адміністрації у двох аспектах. По-перше, ми не даємо зробити Європу беззахисною. По-друге, ми не даємо укріпити Росію, щоб розвернути її проти Китаю. Україна – це прикра перешкода, яка має бути покарана.

Все, що ми можемо зробити, – довести, що ми не більш, а менш придатні до тиску. Що ми не можемо поступитися тиску, бо це означає поступитися життям наших друзів, родичів, може, нашим власним.

Українська поступливість не спричинить збільшення військової допомоги. Адже військова допомога дозволяє продовжувати війну, а Трампу треба її негайно завершувати. Будь-які подяки та вибачення тут не допоможуть.

Ця інформаційна атака не буде вічною. Час рухається швидко. Вистоїмо – далі буде. У світі є чимало сил, яким невигідна наша поразка. Передусім нам самим.

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