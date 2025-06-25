LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Владлен Мараев:

  • Россия никогда не была "непобедимой", но ей удавалось придавать большее значение своим победам, чем своим поражениям.
  • Главный вклад в образ "России-победительницы" – победа СССР во Второй мировой войне.
  • Поскольку Украина была частью империи и значительную часть армии составляли украинцы, можно только предполагать, как без их вклада выглядели бы российские победы.
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