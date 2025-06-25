Мнение
думки вголос
Ложь империи, в которую она же и поверила. На чем основан миф о "могуществе" России
Владлен Мараев
историк, блогер
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О чем рассказывает Владлен Мараев:
- Россия никогда не была "непобедимой", но ей удавалось придавать большее значение своим победам, чем своим поражениям.
- Главный вклад в образ "России-победительницы" – победа СССР во Второй мировой войне.
- Поскольку Украина была частью империи и значительную часть армии составляли украинцы, можно только предполагать, как без их вклада выглядели бы российские победы.
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