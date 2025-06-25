Миф о "непобедимости" Российской империи появился потому, что о ее поражениях очень быстро забывали

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом. О чем рассказывает Владлен Мараев: Россия никогда не была "непобедимой", но ей удавалось придавать большее значение своим победам, чем своим поражениям.

Главный вклад в образ "России-победительницы" – победа СССР во Второй мировой войне.

Поскольку Украина была частью империи и значительную часть армии составляли украинцы, можно только предполагать, как без их вклада выглядели бы российские победы. Читайте также "Призвание – быть угрозой". Столетия войн как основа российской власти

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