Міф про "непереможність" Російської імперії з'явився тому, що про її поразки дуже швидко забували

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом. Про що розповідає Владлен Мараєв: Росія ніколи не була "непереможною", але їй вдавалося надавати більшого значення своїм перемогам, ніж своїм поразкам.

Головний внесок в образ "переможної Росії" – перемога СРСР у Другій світовій війні.

Оскільки Україна була частиною імперії й значну частину армії ставновили українці, можна тільки припускати, якими без їхнього внеску виявилися б російські перемоги. Читайте також "Покликання – бути загрозою". Століття воєн як основа російської влади

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