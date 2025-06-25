LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що розповідає Владлен Мараєв:

  • Росія ніколи не була "непереможною", але їй вдавалося надавати більшого значення своїм перемогам, ніж своїм поразкам.
  • Головний внесок в образ "переможної Росії" – перемога СРСР у Другій світовій війні.
  • Оскільки Україна була частиною імперії й значну частину армії ставновили українці, можна тільки припускати, якими без їхнього внеску виявилися б російські перемоги.
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історіяросійська імперія