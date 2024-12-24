А какова тогда роль пехоты? Просто жить, что уже непросто на войне

Всегда поле боя меняли технологии. Артиллерия и стрелковое оружие изменили поле боя до 20 века. Фортификации с артиллерией изменили правила и поле боя в Первой Мировой войне. Авиация с бронетанковыми кулаками – правила на театре боевых действий Второй Мировой войны.

Дроны – да, изменили эту войну. Но это не все поняли, включая наших генералов.

Ранее был очевидным порядок эшелонированной обороны. Которая, кстати, прописывалась в военных учебниках по правилам. Так а дроны при чем здесь, спросите вы? А дроны просто взяли и ударили большинство этого всего о стену.

Танкист уже понимает, что его страх – это не другой танк и не птур, а дрон за 500 баксов. Применение танковых кулаков идет уже давно не по учебнику.

Фортификации уже должны копаться с учетом того, что с электричеством, можно ли рядом заживить окопный РЭБ, какой он нужен и где он должен устанавливаться, какие большие машины и с каких высот за много километров оттуда будут все это прикрывать. И таких нюансов – вагон. И это все изменили дроны.

Задача дронщиков – взять под полный контроль сектор.

Ну, то есть крылья должны взять контроль на дистанции 20 км за ЛБЗ. И в зависимости от рельефа, наличия агломерации, посадок, количество экипажей, нужных, чтобы эта функция работала, может различаться в разы на одинаковых расстояниях.

ФПВешники должны держать необходимое количество дронов в воздухе и иметь хорошую координацию со смежниками, чтобы во время штурма остановить атаку, в которой десяток ББМ.

Бомберы постоянно должны бомбить позиции врага и минировать каждую обнаруженную дорогу.

Дальнобойные бомберы – отработать банк целей во втором эшелоне.

Ну а в третьем эшелоне постоянно должен находить цели под "Химарс" или баражирующий боеприпас экипаж большого крыла.

И это все организовать с взаимодействием с РЭБом и другими средствами.

Если ты запускаешь такую мясорубку смерти на какой-то линии, потери врага там могут быть в сотню за день, хотя пехота за тот же день не видела с позиции ни одного россиянина.

Но есть нюанс. Ты или имеешь людей и средства, чтобы это все закрутить, или... нет. И здесь не выходит быть "наполовину эффективным". Функция должна выполняться полностью на всех уровнях.

Такая эшелонированная оборона дронами работает не на всех участках. И даже там, где это работает, – все выполняется недоукомплектованными наполовину дроновыми организмами. И они просто не справляются. Помните фразу выше, что нельзя быть частично эффективными? Вот именно.

Подразделений, которые могут такую работу организовать самостоятельно, у нас чуть больше десятка. Да, я это говорю как человек, видевший результативность подразделений БпЛА.

А знаете, почему?

Потому что люди, считавшие, что на поле боя выигрывает пехота, а не дроны, начали со всех подразделений отправлять людей в пехоту, имея в противниках врага гораздо большего по количеству. То есть мы сейчас как раз в ситуации, когда кто-то, выбирая между дронами и пехотой, выбрал пехоту.

И что, пацаны? Вам все нравится? Положение дел на фронте устраивает? Где очереди в пехоту? Лес рук, как говорила моя учительница.

А как нужно было?

А нужно было усиливать ударные способности и развивать то, что дает эффективность. Ибо развитие ударных способностей нужно было сделать пропорционально увеличению вражеской техники и вражеского личного состава на фронте. Но зачем. Все в пехоту, иначе же не умеем.

Поэтому пехотные подразделения наполнялись из всех составляющих, и в первую очередь донорами пехотных подразделений стали подразделения БпЛА. После такого "прекрасного" решения у нас и подразделения БпЛА недоукомплектованы наполовину, и пехоты не осталось. Что указывает, что план был дерьмовый.

Дроны на поле боя – это сложно, монотонно и очень эффективно по количеству уничтоженного личного состава или техники. Без дронов никакая пехота эффективно существовать в секторе не может.

То есть фраза "а что важнее на поле боя, дроны или пехота" вообще не может звучать при здравом уме. Если, конечно, человек не хочет получить на всю жизнь интересный, но довольно короткий опыт, под названием "докажу, что я альфа-пехотинец".

На всякий случай, я знаю фразу "артиллерия и авиация – это здорово, но позиция считается захваченной, если там есть пехота".

Так вот, уважаемые, мы дронами и минированием иногда держали пустые!!!!позиции без пехоты. И враг не мог туда зайти. И эти позиции были нашими, потому что мы их обороняли. Дронами.

А недавно некоторые подразделения смогли совершить штурм только с помощью дронов. То есть вообще без пехоты.

– А какова тогда роль пехоты? – скажете вы.

Просто быть. Жить. И я вам скажу – это уже непросто в условиях современного боя.

Не высовываться, не рисковать, перемещаться согласно правилам современной войны, с координацией и применением средств современной войны, и идти после дронов, а не наоборот.

Никакого долбанного героизма. Героизм имеет смысл против равного противника, а не против другого дрона, или разницы в количестве один к 10. То, что сейчас пехота функционирует на поле боя с недостаточным присутствием подразделений БпЛА и дает такие потери и людей, и территорий. Это нужно изменить. Системно.

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Максимальный КПД достигается современными средствами и обеспечением безопасности личного состава. И если у вас какой-то километр–два без пехоты – хорошее дроновое подразделение его сможет защитить и без нее.

Сейчас командование согласно последним новостям старается исправить ситуацию. Иначе – никак. Единственный путь, и чем быстрее мы его пройдем – тем быстрее стабилизируем фронт.

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