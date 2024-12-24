А яка тоді роль піхоти? Просто жити, що вже непросто на війні

Весь час поле бою змінювали технології. Артилерія та стрілкова зброя змінили поле бою до 20 століття. Фортифікації з артилерією змінили правила та поле бою в Першій Світовій війні. Авіація з бронетанковими кулаками – правила на театрі бойових дій Другої Світової війни.

Дрони – так, змінили цю війну. Але це не всі зрозуміли, включно з нашими генералами.

Раніше був очевидним порядок ешелонованої оборони. Яка, до речі, прописувалася в військових підручниках за правилами. Так а дрони до чого тут, запитаєте ви? А дрони просто взяли і вдарили більшість цього всього об стіну.

Танкіст вже розуміє, що його страх – то не інший танк і не птур, а дрон за 500 баксів. Застосування танкових кулаків йде вже давно не за підручником.

Фортифікації вже повинні копатись з урахуванням того, що з електрикою, чи можна поруч заживити окопний РЕБ, який він потрібен і де він повинен встановлюватись, які великі машини і з яких висот у багатьох кілометрах звідти будуть це все прикривати. І таких нюансів – вагон. І це все змінили дрони.

Задача дронників – взяти під повний контроль сектор.

Ну, тобто крила повинні взяти контроль на дистанції в 20 км за ЛБЗ. І залежно від рельєфу, наявності агломерації, посадок, кількість екіпажів, потрібних, щоб ця функція працювала, може різнитись в рази на однакових відстанях.

ФПВішники повинні тримати необхідну кількість дронів у повітрі та мати гарну координацію із суміжниками, щоб під час штурму зупинити атаку, в якій десяток ББМ.

Бомбери постійно повинні бомбити позиції ворога та мінувати кожен виявлений шлях.

Далекобійні бомбери – відпрацювати банк цілей у другому ешелоні.

Ну а в третьому ешелоні постійно повинен знаходити цілі під "Хімарс" чи баражувальний боєприпас екіпаж великого крила.

І це все організувати з взаємодією з РЕБом та іншими засобами.

Якщо ти запускаєш таку мʼясорубку смерті на якійсь лінії, то втрати ворога там можуть бути в сотню за день, хоча піхота за той же день не бачила з позиції жодного росіянина.

Але є нюанс. Ти або маєш людей і засоби, щоб це все закрутити, або...ніт. І тут не виходить бути "наполовину ефективним". Функція повинна виконуватись на всіх рівнях повністю.

Така ешелонована оборона дронами працює не на всіх ділянках. І навіть там, де це працює, – все виконується недоукомплектованими наполовину дроновими організмами. І вони просто не справляються. Памʼятаєте фразу вище, що не можна бути "частково ефективними"? Отож.

Підрозділів, які можуть таку роботу організувати самостійно, в нас трохи більше десятка. Так, я це кажу як людина, яка бачила результативність підрозділів БпЛА.

А знаєте, чого?

Бо люди, які вважали, що на полі бою виграє піхота, а не дрони, почали зі всіх підрозділів відправляти людей у піхоту, маючи в противниках ворога набагато більшого за кількістю. Тобто ми зараз якраз у ситуації, коли хтось, вибираючи між дронами та піхотою, обрав піхоту.

І шо, пацани? Вам все подобається? Стан справ на фронті влаштовує? Де черги у піхоту? Ліс рук, як казала моя вчителька...

А як треба було?

А треба було підсилювати ударні спроможності та розвивати те, що дає ефективність. Бо розвиток ударних спроможностей треба було зробити пропорційно збільшенню ворожої техніки та ворожого особового складу на фронті. Але навіщо. Всі в піхоту, інакше же не вміємо.

Тому піхотні підрозділи наповнювались зі всіх складових, і в першу чергу донорами піхотних підрозділів стали підрозділи БпЛА. Після такого "чудового" рішення в нас і підрозділи БпЛА недоукомплектовані наполовину, і піхоти не залишилось. Що вказує, що план був лайновий.

Дрони на полі бою – це складно, монотонно і дуже ефективно за кількістю знищеного особового складу чи техніки. Без дронів ніяка піхота ефективно існувати у секторі не може.

Тобто фраза "а що важливіше на полі бою, дрони, чи піхота", взагалі не може звучати за здорового глузду. Якщо, звісно, людина не хоче отримати на все життя цікавий, але доволі короткий досвід під назвою "докажу, що я альфа-піхотинець".

Про всяк випадок, я знаю фразу "артилерія та авіація – це здорово, але позиція вважається захопленою, якщо там є піхота".

Так ось, шановні, ми дронами та мінуванням іноді тримали пусті!!!!позиції без піхоти. І ворог не міг туди зайти. І ці позиції були нашими, бо ми їх обороняли. Дронами.

А нещодавно деякі підрозділи змогли зробити штурм тільки з допомогою дронів. Тобто взагалі без піхоти.

- А яка роль тоді піхоти? – скажете ви.

Просто бути. Жити. І я вам скажу – це вже непросто в умовах сучасного бою.

Не висовуватись, не ризикувати, переміщуватись згідно з правилами сучасної війни, з координацією та із застосуванням засобів сучасної війни, і йти після дронів, а не навпаки.

Ніякого довбаного героїзму. Героїзм має сенс проти рівного противника, а не проти іншого дрона, або різниці в кількості один до 10. Те, що зараз піхота функціонує на полі бою з недостатньою присутністю підрозділів БпЛА і дає такі втрати і людей, і територій. І це треба змінити. Системно.

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Максимальний ККД досягається сучасними засобами та забезпеченням безпеки особового складу. І якщо у вас якийсь кілометр–два без піхоти – гарний дроновий підрозділ його зможе захистити і без неї. Головне, щоб він був на лінії.

Зараз командування згідно з останніми новинами старається виправити ситуацію. Інакше – ніяк. Єдиний шлях, і чим швидше ми його пройдемо – тим швидше стабілізуємо фронт.

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