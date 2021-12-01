Лукашенко готов воевать с Украиной. Ему наплевать на народ. Главное – оставаться у власти

Беларуский правитель Александр Лукашенко утверждает, если на Донбассе вспыхнет большая война, Беларусь не останется в стороне и, разумеется, поддержит Россию. Где все миротворческие маски Лукашенко, которые он примерял вплоть до подавления протестов беларусов против фальсификации президентских выборов 2020 года? Где все его разговоры о том, как он любит Украину и украинский народ? Всего этого больше нет в арсенале Лукашенко. Вместо этого появилась воинственная риторика и готовность помогать России в ее войне против Украины, если она начнется.

Лукашенко даже не скрывает своего желания участвовать в этой заварушке. Ведь образ мирной и тихой Беларуси, которая никак не причастна к военным конфликтам на постсоветском пространстве, исчез после того, как главной целью беларуского правителя стало нравиться российскому правителю Владимиру Путину.

И теперь Лукашенко прозрачно намекает, если Путин решит напасть на Украину (а в результате чего еще может начаться широкомасштабная война на Донбассе), он поможет Кремлю.

Это не просто слова беларуского правителя, это другое направление российского удара против Украины.

С одной стороны российские войска и их наемники могут осуществлять вторжение на территорию Украины со стороны оккупированного Донбасса. А со стороны украинско-беларуской границы могут прорываться другие российские войска вместе с беларуской армией, чтобы каким-то образом повлиять на сопротивление Украины на российскую агрессию. А, может быть, и дестабилизировать ситуацию в Киеве – от украинско-беларуской границы до столицы Украины гораздо ближе, чем от линии разграничения оккупированной Россией территории.

Так что Лукашенко прекрасно понимает, о чем говорит. Другой вопрос – насколько серьезны его заявления об участии в российской военной кампании. Но об этом его уже и не будут спрашивать: Лукашенко превратился в человека, который полностью зависит от желаний Путина, после того, как потерял всякую возможность маневра между Россией и цивилизованным миром. У беларуского правителя попросту не осталось других союзников на политической арене. Среди его союзников нет даже беларуского народа, который очень хотел бы, чтобы диктатор перестал издеваться над Беларусью.

А вот Путин Лукашенко помогает. Он с отвращением относится к протестным движениям, и это понятно: свержение Лукашенко не отвечает политическим интересам российского президента, и может быть нежелательным прецедентом для него самого. Он помогает Лукашенко и экономически – без российских дотаций не было бы никакой возможности сохранить нереформированную беларускую экономику, и внешнеполитически – после того, как он сфальсифицировал результаты президентских выборов, а потом вступил в борьбу с собственным народом, Беларусь утратила субъектность государства с легитимной властью. Лукашенко как президента Беларуси признают, разве что, на постсоветском пространстве, или в таких же авторитарных странах, как сама Беларусь. Естественно, Лукашенко это очень не нравится, он хочет доказать хотя бы своим соотечественникам, что после 2020 года в его положении ничего не изменилось, а он стал заложником политика Запада по отношению к России. Ну, а Путин помогает ему поддержать эту иллюзию, если в болтовню Лукашенко в Беларуси кто-то на самом деле верит.

Напомню простую истину: Лукашенко – правитель, который поддерживает российскую агрессию, втягивает свой собственный народ в авантюры, которые могут стоить жизни молодым беларусам. Ведь если сегодня декларации Лукашенко – это всего лишь разговоры, цель которых – показать его преданность Кремлю и Путину, то завтра президент РФ может действительно захотеть втянуть Беларусь в войну с Украиной. Если в Кремле будет окончательно принято решение начать широкомасштабное вторжение в соседнюю страну и не позволить ей продолжать свой курс к цивилизованному миру.

Вот тогда – рядом с российскими оккупантами на территории Украины будут гибнуть беларусы. И тогда возникнет вопрос – в чем политика миролюбия, которую Лукашенко называл одним из самых главных его достижений. Где же Минск, который был центром посредничества между противоборствующими сторонами, и в котором встречались руководители Франции, Германии и Украины с целью предотвратить предыдущее большое нападение России на Украину.

Все это в далеком прошлом. Лукашенко в своей жажде власти, в своем стремлении победить собственный народ, который не хотел продолжения его правления, превратился в человека, который готов сделать беларусов заложниками агрессивных устремлений Владимира Путина.

Так всегда происходило с марионеточными режимами. Казалось, что их задача – подчиняться и получать помощь, но потом их граждане оказывались заложниками агрессивных действий Кремля. Так было со странами центральной Европы в годы существования Варшавского договора, когда Москва использовала их в собственных внешнеполитических авантюрах. Когда в ту же бывшую Чехословакию во время Пражской весны входили оккупационные войска не только СССР, но и оккупационные войска нескольких стран центральной Европы. Таким образом они должны были разделить с советским политическим руководством ответственность за оккупацию Чехословакии, а заодно дать пример собственному народу, что никакой путь к свободе не может остаться безнаказанным – обязательно придет советский солдат, готовый залить кровью непокорное государство.

Кубинцы, когда не смогли избавиться от бандитского режима Фиделя Кастро, который своим главным покровителем выбрал советское руководство, гибли на самых разных фронтах: в Латинской Америке, Африке, всюду, где можно было устроить дестабилизирующую ситуацию. Но кубинцев использовали с гораздо большей жестокостью, потому что они воспринимались Москвой, как марионетки. А Фидель Кастро, в своем стремлении нравиться советскому руководству, выглядел так же отвратительно, как сейчас выглядит Лукашенко.

Авторитарные правители меньше всего думают о своих гражданах и, вероятно, считают, что цена их жизни, – это неплохая плата, чтобы до конца своих дней оставаться в президентских креслах, и умирать при власти.

Но так не должны считать народы, порабощенные авторитарными деятелями.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.