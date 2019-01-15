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15.01.2019, 14:18

Лукашенко и 150 тысяч невидимых украинских мигрантов

Лукашенко и 150 тысяч невидимых украинских мигрантов
блогер (Беларусь)

В беседе с Медведчуком президент Беларуси опять позволил себе, мягко говоря, пофантазировать

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Извините, а вы не знаете, куда пропали 150 тысяч человек? Не 150 человек, а именно 150 тысяч!

Тут гражданин Лукашенко в Минске встретился с очень "большим и великим украинским политиком" Виктором Медведчуком, который представляет Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу. В ходе разговора гражданин Лукашенко сказал про 150 тысяч украинцев. По его словам, именно такое количество жителей Украины с началом там военного конфликта приехало жить в нашу страну.

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При этом, как сказал Лукашенко, им были даны равные права с жителями Беларуси. Нет, я не против. Пусть едут в гости к нам. А мы к ним. Но куда они пропали? Если бы такое количество людей осело в нашей стране, то в период с 2014 года по настоящее время численность населения Беларуси увеличилась на 150 тысяч.

Проверил статистику за последние пять лет. И? И ни в одном году не было увеличения численности жителей Беларуси на эти 150 тысяч. Не было всплеска роста населения ни в одном году. Не понял, так куда они делись? Вместе с равными правами и возможностями. Смотрите. 2014 год - население Беларуси 9 миллионов 470 тысяч и 2019 год - 9 миллионов 490 тысяч. Видали? Вот ничего не понял я. Кто-то опять врет!

Вот где? Где эти 150 тысяч? Или они тут живут без регистрации и подпольно?

А может?.. Прямо думать не хочется. Может они приехали, чуть пожили в нашей лучшей для жизни стране - и быстро уехали? Не знаю куда, но уехали, так толком и не пожив тут.

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Все таки реально я не понимаю уже ничего. Разводят. Ой, чувствую, по полной разводят. И тех, и этих.

150 тысяч человек! Не хухры-мухры! Мы бы их увидели.

"Товарищи"! Дайте мне лупу! Настоящую лупу. Чтобы через нее смотреть и видеть эти 150 тыcяч!

А вообще-то, молодцом украинцы! Это надо же так уметь! 150 тысяч незаметно вошло, и так же незаметно из страны вышло.

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(Источник - Facebook)

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Теги: разоблачение фейка, беларусь, миграция
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