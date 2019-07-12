Люстрация по Зеленскому, или Как это мимо с вашей стороны

Команда президента Украины разработала законопроект о люстрации всех чиновников, которые занимали свои посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

При этом несколькими днями ранее, 4 июля, Андрей Портнов, экс-замглавы Администрации президента времен Януковича, заявил, что «разработал короткий законопроект об изменении закона о люстрации» относительно чиновников, назначенных в период 22 февраля 2014 года по 20 мая 2019 года.

Совпадение? Не думаю.

Похоже, у Зеленского подхватили эту идею Портнова и решили ее освоить. А почему нет? В обществе есть заметная неприязнь к предыдущей власти. У Порошенко большой антирейтинг. Чиновников украинцы и вовсе никогда не любили. Заодно идея позволяет спозиционировать жесткость и решительность Зеленского. Сначала публичная порка чиновников в Борисполе, потом - люстрация всех и вся. "Герой", - скажет обыватель.

Хотя - довольно цинично со стороны Зеленского даже заикаться о люстрации в то время, когда глава Офиса президента Андрей Богдан был до этого назначен им главой Администрации президента вопреки закону о люстрации, где черным по белому написано о запрете на такие назначения.

Тем не менее - давайте разбираться, что предлагает Зеленский. Люстрировать всех депутатов времен Порошенко? А не смущает, что среди них есть весьма эффективные и порядочные? Или они все плохие, по логике Зеленского? А есть ли вообще смысл проводить люстрацию депутатов, если и без того происходит естественный процесс очищения? Следующая Верховная Рада рекордно обновится, процентов на 80-90 - избиратель определенно намерен дать шанс "новым лицам". В конце концов, люстрировать тех, кого не назначали на должности, а тех, кого делегировал непосредственно народ - это кощунство по отношению к демократии.

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Люстрировать министров времен Порошенко? Подождите, и даже Айвараса Абромавичуса, который был министром экономического развития и торговли и теперь работает в команде Зеленского? И даже Александра Данилюка, который был министром финансов и тоже работает в команде Зеленского? А если их не люстрировать, то на каких основаниях? В общем, загнал сам себя Зеленский в неловкое положение.

В 2014 году в стране после Революции Достоинства была совершенно особая пограничная ситуация. Основанием для люстрации тогда были преступления режима Януковича и его банды. В этом была абсолютно понятная логика и ясное обоснование.

А какие основания для введения люстрации против чиновников времен Порошенко? Под эту люстрацию подпадает много честных и порядочных людей, которые как раз боролись с режимом Януковича. Которые перешли из частного сектора в государственный специально для внедрения реформ. Яркий пример - Макс Нефьодов, который занимался реформой госзакупок с помощью ProZorro и недавно возглавил таможню.

Зеленский ставит знак равенства между Порошенко, который при всех минусах и скандалах все-таки добился вместе с командой получения безвиза, подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, закрепления в Конституции курса на ЕС и НАТО, - и Януковичем, который был откровенно пророссийским президентом и на совести которого гибель Небесной сотни. Тем самым Зеленский символично обнуляет все достижения, достигнутые за последние пять лет. И, наоборот, делает не такими критическими преступления времен Януковича.

В конце концов, почему Зеленский не хочет провести люстрацию чиновников времен Ющенко или Кучмы? Чем те чиновники были лучше, чем чиновники времен Порошенко?

Слишком много вопросов, ответов на которые, видимо, не существует в принципе. Потому что идея Зеленского - не более, чем пиар-ход накауне выборов. И 21 июня, в 20.00, когда закроются избирательные участки, он об этой инициативе забудет.

Специально для LIGA.net