30 квітня Україна та США підписали угоду про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів. У центрі — розробка родовищ рідкісноземельних металів. Для Києва це шанс на інвестиції та сигнал продовження співпраці, для Вашингтона — спроба закріпити вплив і захистити стратегічні інтереси у сфері високих технологій.

Проте особливий інтерес ця угода має викликати в Пекіні. Китай, який давно утримує монополію на ринку рідкісноземельних металів, уважно стежить за спробами США диверсифікувати їх постачання. Офіційні коментарі китайських представників та медіа щодо угоди були індиферентними, без деталей та оцінок. У експертних колах угода викликала жваву дискусію: чи не використовують Сполучені Штати Україну як інструмент у своїй геоекономічній боротьбі проти Китаю?