Сбитый над Донбассом пассажирский рейс – от запуска ракеты российского "Бука" до решений судов в Гааге и ЕСПЧ

Ровно 11 лет назад, 17 июля 2014 года, российская самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" №332 из состава 53-й зенитно-ракетной бригады 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (того самого, который ныне маркирует свою технику литерой "Z") Сухопутных войск Российской Федерации сбила над Донбассом малайзийский "Боинг 777-200", выполнявший рейс МН17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на его борту.

Россия с самого начала категорически отрицала свою вину, во всем обвиняя Украину. Мало того, Россия сделала все, чтобы уйти от ответственности, – путала следствие, выдвигала ложные версии, предоставляя ложные сведения и улики, прятала свидетелей, фальсифицировала документы, отказывалась отвечать на запросы, наложила вето на проект создания международного трибунала ООН, инициировала собственное ложное контррасследование с ложными выводами, призванными доказать вину Украины, потратила десятки миллионов рублей на то, чтобы скрыть правду и уйти от ответственности.

Сразу после катастрофы МН17 Украина, как "государство места события" согласно Приложению 13 к Чикагской Конвенции ICAO, начала техническое расследование обстоятельств гибели лайнера, которое через несколько дней было передано (согласно п. 5.1 Приложения 13) Нидерландам, потерявшим в ней наибольшее количество своих граждан.

В Нидерландах расследование велось национальным Советом по безопасности (DSB) с привлечением представителей США, Украины, Малайзии, Великобритании, Австралии и России, которая играла в нем крайне деструктивную роль, всячески стараясь помешать установлению истины.

Параллельно с техническим расследованием DSB прокуратурой Нидерландов в рамках международной Объединенной следственной группы (JIT) было начало уголовное расследование с участием Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии, в котором участие России было ограничено взаимодействием на уровне международных договоров о взаимной правовой помощи. И здесь Россия не только всячески препятствовала расследованию, передавая JIT ложные данные, но и отказалась отвечать на запросы о допросах свидетелей, о составе экипажа и местонахождении "Бука", сбившего МН17.

Сегодня, спустя 11 лет после трагедии МН17, можно подвести промежуточные итоги.

Техническое расследование DSB, несмотря на яростное противодействие России, закончилось публикацией Итогового отчета 13 октября 2015 года, в котором причиной гибели МН17 назван пуск зенитной ракеты 9М38М1 с территории общей площадью 320 кв. км, находившейся под контролем "пророссийских сепаратистов". В январе 2016 года Россия попыталась возобновить расследование DSB на своих условиях, но безуспешно.

Уголовное расследование JIT осенью 2019 года выделило из материалов дела обвинительное заключение против четырех фигурантов, организовавших доставку "Бука" из России, его применение по МН17 и последующую эвакуацию обратно в Россию – россиян Игоря Стрелкова, Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко. Уголовная коллегия окружного суда Гааги начала слушания по делу МН17 9 марта 2020 года и вынесла приговор 17 ноября 2022 года: Стрелков, Дубинский и Харченко были признаны виновными в уничтожении малайзийского "Боинга" и гибели 298 человек на его борту и осуждены на пожизненное заключение, а Пулатов был оправдан. Россия приговор не признала и защитила преступников от наказания.

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Приведу две цитаты из зала суда Гааги.

Первая – из выступления прокурора 10 марта 2020 года: "Российский нарратив направлен исключительно на то, чтобы посеять сомнения в доказательствах, указывающих на российскую ракету "Бук", и дискредитировать расследование JIT. Так, например, JIT обвиняли в предвзятости, использовании фальсифицированной информации и несерьезном отношении к российской информации. В то же время российские власти предоставили откровенно неверную информацию о спутниковых и радиолокационных снимках, отказавшись предоставить какую-либо информацию о СОУ "Бук", которая в ходе расследования JIT была идентифицирована как система, использованная для сбития MH17. В 2019 году заместитель генерального прокурора РФ заявил, что нет никаких оснований для допроса российских граждан, поскольку нет доказательств их причастности. Однако позже он обратился к министру юстиции и безопасности Нидерландов с просьбой передать уголовное преследование трех подозреваемых россиян в Российскую Федерацию.

Судьба рейса MH17 стала известна как хрестоматийный пример кампании по дезинформации, проводимой российским правительством. Очевидно, что мы еще не увидели ее конца".

Вторая – из решения суда: "Власти Российской Федерации, с которой связан "Алмаз-Антей", как установил выше суд, ошибочно отрицали какую-либо причастность к конфликту на востоке Украины. Кроме того, они отрицали какую-либо причастность к катастрофе MH17. В контексте этого отрицания власти Российской Федерации неоднократно представляли доказательства, которые пытались показать, что украинские власти, а не российские власти, несут ответственность за катастрофу MH17. Однако в ряде случаев эти так называемые доказательства оказывались сфальсифицированными или имели явные следы манипуляции".

Решение суда Гааги от 17 ноября 2022 года стало первым международным юридическим признанием вины России в гибели МН17 и ее статуса участника российско-украинского конфликта с весны 2014 года.

После передачи обвинительного заключения в суд Гааги JIT продолжила свою работу, приостановив расследование 8 февраля 2023 года в ожидании новых данных. К этому моменту JIT стало известно многое, включая поименный состав экипажа "Бука", сбившего МН17, и причастность непосредственно Владимира Путина к решению об отправке "Бука" в Украину. Приостановка уголовного расследования бессрочная – оно будет возобновлено при появлении новой информации.

Второй судебный процесс против России был инициирован Нидерландами и Австралией в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) 10 июля 2020 года. Россия всячески препятствовала рассмотрению дела, отвергая юрисдикцию ЕСПЧ и даже отзывая своих судей, но 12 июня 2024 года ЕСПЧ начал слушания по делу МН17, а 9 июля 2025 года вынес свой вердикт без возможности апелляции – Россия виновна в уничтожении рейса МН17.

Третье разбирательство было инициировано Австралией и Нидерландами в Совете ICAO. До этого Австралия и Нидерланды с 2018 года пытались договориться с Россией о признании вины и выплате компенсаций за сбитый "Боинг", но 15 октября 2020 года Россия вышла из переговоров после трех раундов консультаций, и 14 марта 2022 года Австралия и Нидерланды, исчерпав все другие возможности, обратились в Совет ICAO.

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Россия выступила категорически против, отказавшись признать компетенцию Совета ICAO в деле МН17. Но в марте 2023 года Совет ICAO признал свою компетенцию, и 17 июля 2024 года Россия, не сумев переломить ситуацию в свою пользу, вышла в одностороннем порядке из рассмотрения спора по МН17, заявив, что не признает никакие решения совета ICAO по этому вопросу. 12 мая 2025 года Совет ICAO большинством голосов вынес решение – Россия несет ответственность за гибель рейса МН17, нарушив основополагающий принцип Чикагской Конвенции ICAO 1947 года – не применять военные средства против гражданских самолетов.

Россия это решение не признала, но оно позволяет Австралии и Нидерландам обратиться в Суд ООН, и уже без согласия России.

Таким образом, за прошедшие 11 лет Россия проиграла три международных судебных разбирательства по делу МН17 – уголовное в суде Гааги, по правам человека – в ЕСПЧ, и в Совете ICAO с перспективой передачи дела в Суд ООН.

Юридически Россия проиграла все, и ее ответственность за уничтожение рейса МН17 однозначна и признана всем мировым сообществом.

Но, несмотря на уже вынесенные решения, главное в теме МН17 еще не сказано и не сделано. Не названы непосредственные исполнители, а уже известные виновники не понесли заслуженного наказания. Россия в лице нынешней российской власти не признала свою ответственность и не ответила за содеянное.

...Так случилось, что я плотно занимаюсь этой темой последние 10 лет. Настолько, что в ноябре 2019 года давал показания в качестве официального свидетеля обвинения (JIT), в рамках программы по защите свидетелей, и мое имя звучало в суде Гааги в 2020 году.

В ходе моего общения со следователями JIT я передал им рукопись своего двухтомника "Трагедия МН17. Правда и ложь" с многочасовыми развернутыми комментариями, а также все имевшиеся у меня материалы по этой теме. Именно это позволило мне написать на обложках моих книг: "Материалы книги использованы в уголовном расследовании международной Объединенной следственной группы (JIT)".

Мой двухтомник объемом 1008 страниц вышел в России в 2021 году, а весной 2023 года, в разгар боев за Бахмут, был выпущен харьковским издательством "Фолио" трехтомным изданием "Трагедія МН17. Правда і брехня" на украинском. Так я стал единственным русским из Москвы, изданным в Украине после начала российской агрессии.

Теперь о главном – все время после выхода двухтомника я продолжал писательско-исследовательскую работу, и сейчас я уже могу сказать, что следующий, самый важный, самый объемный и самый трудный для меня третий (в русскоязычной версии) том – уже в верстке. В этой книге – главное, то, что могу сказать только я в силу своего профессионального опыта и погружения в тему. В ней будет мой разбор трех основных расследований – технического DSB, уголовного JIT, и главное – подробный анализ "расследования" российского концерна "Алмаз-Антей", ставшего основой российской позиции "непричастности/невиновности". Дать такой анализ, рассказать о нем просто, доступно и понятно может только человек, профессионально готовивший, проводивших и описывавший проведение натурных экспериментов на полигоне. Я вижу методологические ошибки, подтасовки и передергивания, откровенное вранье или элементарную некомпетентность – обо всем этом будет в новом томе. С примерами, объяснениями и эксклюзивными иллюстрациями.

Это будет книга о лжи и подлости России.

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