"Миндичгейт" не меняет главного: поддерживать армию и давить на власть
Меня раскрытая коррупция никак не демотивирует платить налоги в Украине, донатить на сборы друзей, которые служат, и в три фонда, которым я доверяю.
Потому что я и так понимал, что коррупция есть, и примерно представлял её масштабы.
В любой системе есть неэффективность и потери энергии. КПД моего дизеля вообще меньше 45%, но я же его заправляю. Потому что это моя машина и она везёт меня туда, куда нужно.
То есть для меня важнее понимать, движется ли государство в правильном направлении, есть у него будущее или нет.
В 2010–13 годах было очевидно, что государство, захваченное донецкими и олигархами, ведёт нас в клептократию и ползучую оккупацию без будущего.
Большинство моих друзей эмигрировали именно тогда — из-за этого понимания. Те, кто не хотели эмигрировать и не хотели мириться — вышли на Майдан.
Сейчас, несмотря ни на что, я считаю, что мы движемся в правильном направлении. Поэтому налоги, донаты и давление на власть, чтобы она не теряла берега в условиях неопределённо долгой паузы электорального цикла, — минимальный гражданский долг, который нужно выполнять в тылу.
