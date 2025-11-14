Для меня важнее понимать, движется ли государство в правильном направлении, есть у него будущее или нет

Меня раскрытая коррупция никак не демотивирует платить налоги в Украине, донатить на сборы друзей, которые служат, и в три фонда, которым я доверяю.

Потому что я и так понимал, что коррупция есть, и примерно представлял её масштабы.

В любой системе есть неэффективность и потери энергии. КПД моего дизеля вообще меньше 45%, но я же его заправляю. Потому что это моя машина и она везёт меня туда, куда нужно.

То есть для меня важнее понимать, движется ли государство в правильном направлении, есть у него будущее или нет.

В 2010–13 годах было очевидно, что государство, захваченное донецкими и олигархами, ведёт нас в клептократию и ползучую оккупацию без будущего.

Большинство моих друзей эмигрировали именно тогда — из-за этого понимания. Те, кто не хотели эмигрировать и не хотели мириться — вышли на Майдан.

Сейчас, несмотря ни на что, я считаю, что мы движемся в правильном направлении. Поэтому налоги, донаты и давление на власть, чтобы она не теряла берега в условиях неопределённо долгой паузы электорального цикла, — минимальный гражданский долг, который нужно выполнять в тылу.

