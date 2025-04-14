О том, что Кремль будет вынужден активизировать "внутреннее давление" на Украину вместе с продолжением давления на фронте, стало ясно еще пару месяцев назад, когда начали падать темпы российского осенне-зимнего наступления.

"Взорвать тыл", расшатать внутреннее социально-политическое состояние противника, максимально снизить уровень его устойчивости и способности продолжать сопротивляться путем воздействия на общественное мнение – вот основные "цели" этой комбинации.

Наиболее быстрый и достаточно эффективный способ для этого – террор дальнобойными мощными средствами поражения против плотно заселенных районов и городов, с большим количеством жертв. Делает это враг с целью запугать, сформировать в сознании как можно большего количества наших граждан ощущение фатальности, и банальный страх, в таком случае, будет не лишним.

Удар по центру города Сумы в этом смысле, очевидно, свидетельствует о ряде вещей.

– Для реализации своей стратегии, враг "за ценой не постоит" – использование "штучных" изделий, типа ракет для ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс. – Ред.), об этом наглядно свидетельствует. То есть противник готов использовать для этого дела любые средства поражения, имеющиеся в его распоряжении.

- Выбор цели (объектов) для такого рода ударов, связанный с немалым количеством жертв среди мирного (гражданского) населения, не случаен и не ошибочен.

Это осознанная и вполне приемлемая для Кремля методология "воздействия на противника". Соотношения "стоимость – результат", по его пониманию, здесь вполне приемлемы.

– "Эффективность влияния" также достигается тем фактом, что Украина в своем тылу не может прикрыть высокоэффективными средствами ПВО буквально все и всех. Защищаются в первую очередь военные и критически важные в отношении функционирования государства объекты, противник это знает и осознает, поэтому и выбирает для такого рода "влияния" именно мирные кварталы и объекты – больше вероятность нанесения максимально возможного (резонансного) ущерба, а следовательно – оказать почти мгновенное и реальное влияние на сознание людей.

- Ну и никакой "морально-нравственной" дилеммы, связанной с очевидной высокой вероятностью значительных жертв сред мирного гражданского населения, ни для самого Кремля, ни для непосредственных исполнителей этой "методологии" явно не существует. Воскресенье, центральная часть города (областного центра), "вербное воскресенье" (это ровно за неделю до православной Пасхи) и массированный ракетный удар...

Таким образом, можем констатировать – нанесение мощных ударов именно по более или менее значительным населенным пунктам нашей страны со стороны врага является одним из важных (с его извращенной точки зрения) элементов общей стратегии принуждения Украины к капитуляции (принуждению закончить войну на условиях Кремля).

Основная цель – сформировать в общественном мнении украинцев "резкое неприятие ЛЮБОГО продолжения войны".

Страх в массовом сознании, чувство беспомощности и фатальности – главные "целевые приоритеты" врага в этом отношении.

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