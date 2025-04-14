Про те, що Кремль буде вимушений активізувати "внутрішній вплив" на Україну разом із продовженням тиску на фронті, стало зрозуміло ще пару місяців тому, коли почали падати темпи його осінньо-зимового наступу.

"Підірвати тил", розхитати внутрішній соціально-політичний стан противника, максимально знизити рівень його стійкості та спроможності продовжувати чинити спротив шляхом впливу на громадську думку суспільства – ось основні "цілі" цієї комбінації.

Найшвидший і достатньо ефективний спосіб для цього – терор далекобійними потужними засобами ураження проти щільнозаселених районів і міст, із великою кількістю жертв. Чинить це ворог з метою залякати, сформувати у свідомості якомога більшої кількості наших громадян відчуття фатальності, та й банальний острах, у такому випадку, буде не зайвим.

Удар по центру міста Суми у цьому сенсі, очевидно, свідчить про декілька речей.

- Для реалізації такої стратегії, ворог "за ценой не постоит" – використання "штучних" виробів, типу ракет до ОТРК (оперативно-тактичний ракетний комплекс. – Ред.) про це наочно свідчить. Тобто противник готовий використати у цій справі будь-які засоби ураження, наявні в його розпорядженні.

- Вибір цілі (об'єктів) для такого роду ударів, пов'язаний із чималою кількістю жертв серед мирного (цивільного) населення, не є випадковим чи помилковим.

Це усвідомлена й цілком прийнятна для Кремля методологія "впливу на противника". Співвідношення "вартість – результат", за його розумінням, тут цілком прийнятні.

- "Ефективність впливу" також досягається тим фактом, що Україна у своєму тилу не може прикрити високоефективними засобами ППО буквально все й усіх. Захищаються першочергово військові та критично важливі у відношенні функціювання держави об'єкти, противник це знає й усвідомлює, тому й обирає для такого роду "впливу" саме мирні квартали й об'єкти – більша ймовірність завдати максимально можливої (резонансної) шкоди, а відтак – здійснити майже миттєвий і реальний вплив на свідомість людей.

- Ну й жодної "морально-етичної" дилеми, пов'язаної з очевидною високою ймовірністю значних жертв серед мирного цивільного населення, ані для самого Кремля, ні для безпосередніх виконавців цієї "методології" явно не існує... Неділя, центральна частина міста (обласного центру), "вербна неділя" (це рівно за тиждень до православної Пасхи) й масований ракетний удар...

Отже, можемо констатувати – завдавати потужних ударів саме по більш-менш значних населених пунктах нашої країни з боку ворога є одним з важливих (з його збоченої думки) елементів загальної стратегії примушення України до капітуляції (примусу закінчити війну на умовах Кремля).

Основна мета – сформувати у громадській думці українців "різке несприйняття БУДЬ-ЯКОГО продовження війни".

Острах у масовій свідомості, відчуття безпорадності й фатальності – головні "цільові пріоритети" ворога у цьому сенсі.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net