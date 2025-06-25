Мнение
думки вголос
Мир в заложниках: как зависимость от настроения Трампа провоцирует новую турбулентность
Евгений Магда
политолог и преподаватель, директор "Института мировой политики"
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чём Мнение Евгения Магды:
- мы находимся в точке, когда глобальный политикум пытается угодить Трампу, подминающему под себя институты и принципы;
- в этом всё меньше ценностей и всё больше зависимости от личных качеств одного человека;
- Запад таким образом оказывается в зоне риска перед лицом военной агрессии РФ;
- время, выигранное Украиной, нивелируется.
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