Украина дала Западу время, но взамен мы получили перспективу переговоров со злом, что никогда ничем хорошим не заканчивалось

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом. О чём Мнение Евгения Магды: мы находимся в точке, когда глобальный политикум пытается угодить Трампу, подминающему под себя институты и принципы;

в этом всё меньше ценностей и всё больше зависимости от личных качеств одного человека;

Запад таким образом оказывается в зоне риска перед лицом военной агрессии РФ;

время, выигранное Украиной, нивелируется.

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