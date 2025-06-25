Думка
думки вголос
Світ у заручниках: як залежність від настрою Трампа провокує нову турбулентність
Євген Магда
політолог та викладач, директор "Інституту світової політики"
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що Думка Євгена Магди:
- ми в точці, коли глобальний політикум намагається догодити Трампу, який підминає під себе інституції та принципи;
- у цьому все менше цінностей і все більше залежності від особистих рис однієї людини;
- Захід так опиняється у зоні ризику перед військовою агресією РФ;
- час, що виграла Україна, нівелюється.
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