LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що Думка Євгена Магди:

  • ми в точці, коли глобальний політикум намагається догодити Трампу, який підминає під себе інституції та принципи;
  • у цьому все менше цінностей і все більше залежності від особистих рис однієї людини;
  • Захід так опиняється у зоні ризику перед військовою агресією РФ;
  • час, що виграла Україна, нівелюється.

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