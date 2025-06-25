Україна дала Заходу час, але натомість ми отримали перспективу переговорів зі злом, що ніколи нічим добрим не закінчувалося

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом. Про що Думка Євгена Магди: ми в точці, коли глобальний політикум намагається догодити Трампу, який підминає під себе інституції та принципи;

у цьому все менше цінностей і все більше залежності від особистих рис однієї людини;

Захід так опиняється у зоні ризику перед військовою агресією РФ;

час, що виграла Україна, нівелюється.

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