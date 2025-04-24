Мне кажется, мы сейчас хором делаем страшную ошибку. Позволяем себе то, что категорически недопустимо.

Мы спорим, ругаемся и ломаем копья вокруг мирного плана. Главная проблема которого в том, что его… не существует!

Серьезно, я за утро успел поспорить с людьми, чье мнение для меня давно имеет большое значение. К счастью, не поругаться, но уже поспорить. Решил разобраться – а в чем мы не сходимся? По каким позициям мирного плана у нас разные мнения.

И вынужден констатировать: мирного плана нет. Официального, который можно обсуждать, признавать или отрицать – его не существует.

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Смотрим, что у нас есть сейчас в информационном пространстве.

Официальное признание Крыма? Хорошо, а кто про это сказал? А это из одной газеты со ссылкой на источники. Все, этой концепции в реальности, возможно, вообще не существует.

Передача контроля над ЗАЭС представителям США? Кто это предложил? Представители США не говорили, что хотят этого. Украина и Россия тоже просто реагировали на непонятный вброс. Предметно можно обсуждать только то, что озвучено прямым текстом и официальными лицами. Остальное – вбросы, тесты и фантазии журналистов.

То есть принимаются всерьез к обсуждению только прямые, четкие и понятные предложения от Зеленского, Трампа, Путина и общая позиция ключевых европейских лидеров.

Согласны, что вот с этим можно работать, а остальное – белый шум?

Тогда берем конкретные заявления и выносим за скобки вбросы и "источники".

Песков от имени Путина вчера заявил: Украина должна вывести войска из четырех областей. Имеет смысл обсуждать? Нет, этого не будет.

Трамп сказал, что стороны близки к мирному соглашению, но без деталей. Тут обсуждать нечего.

Зеленский предложил прекращение огня или прекращение обстрелов по тылам. Для начала на 30 дней. Можем обсуждать.

Еще из конкретного и важного… а больше ничего не было.

Действительно, в политических и околополитических кругах вполне серьезно обсуждают некоторые моменты. Обсуждают в таком режиме, что их можно условно принять почти на уровне официальных заявлений. Потому что они логичны. Это прекращение боевых действий по действующей линии боевого соприкосновения. Да, это обсуждается. Уже год, насколько я знаю. И все понимают, что это самый реальный сценарий. Оккупация Россией четырех областей или наш силовой выход в ближайшее время на границы февраля 2022 года гораздо менее вероятны.

Вот и все, что есть в сухом остатке на сейчас из реальности. Больше – ничего.

Так что и спорить сейчас по поводу деталей вообще нет смысла. Ни нам, ни политикам.

Нет никаких конкретных деталей, кроме условного понимания, что линия боевого соприкосновения – единственная реальность.

Проблема в том, что в Кремле твердо уверены, что эту самую ЛБС они смогут за весну и лето еще хорошо подвинуть в свою пользу. Как минимум — в Донецкой области. Мы с этим не согласны. Только этот спор решается не в социальных сетях и не на страницах газет. А на фронте, конкретно сейчас под Торецком, Часовым Яром и Покровском.

Так что берегите силы и друг друга. Не спорьте о том, чего еще не существует. Возможно, будет большая встреча "тех, кого принимают в расчет" и на ней будут обозначены крайние позиции сторон на сейчас. Потом будет долгий путь по сближению позиций, уступкам и так далее. Все это займет время, я думаю, речь идет не о неделях. Полагаю, что на реальное соглашение мы выйдем осенью. И тогда все будет согласовано и подписано достаточно быстро.

А пока все работают над "улучшением своих переговорных позиций". За этой дипломатической формулировкой много крови и страшного, но альтернативы этому я пока не вижу.

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