Мне надоел вечный парад тщеславия власти и эти публичные порки. Когда же они договорятся

В пятницу случайно включил ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Не по телевидению, на YouTube. Десятилетиями мы лицезреем одно и то же шоу, с одним и тем же сценарием. Где одни деятели пытаются уличить других в их скудоумии, непрофессионализме и отсутствии масштабности. И, к сожалению, культурная программа не меняется.

По этой старой доброй традиции, в студии у Савика Шустера всегда происходит только два действия:

- представители законодательной власти ругаются между собой, кто из них умнее, а кто красивее;

- представители законодательной власти активно ругают представителей исполнительной власти, которых сами же и выбрали;

Других вариантов нам украинский политикум, увы, не предлагает. И это самая удручающая новость.

На этой программе представители Верховной Рады разной цветовой гаммы пытались доказать министру финансов Сергею Марченко, который представлял блок исполнительной власти, что они и умные, и красивые одновременно.

Меня как гражданина Украины, одновременно налогоплательщика и избирателя, в этом постановочном шапито удручает одна маленькая, но значимая деталь. Это шоу настолько морально устарело, настолько выглядит дрябло, неприятно и неинтересно, что напрашивается риторический вопрос к политическому бомонду: вам самим не надоело участвовать в этом скучном телеспектакле?

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Зачем мне смотреть на то, как депутаты хают других депутатов, а те в ответ отвечают взаимностью. Зачем мне нападки на министра финансов, если депутаты сами не до конца понимают физику процесса и в материале разбираются так неглубоко, что их профессионализм пугает?

И если вдаваться в подробности процесса утверждения "бюджета" на следующий год, в Украине никогда исполнительная власть не ставила перед собой планы, которые не в состоянии выполнить. Смысл подписываться под невыполнимыми показателями, если ты на контроле Комитета, обложен законами со всех сторон и бюрократическими процедурами?

Мне как налогоплательщику не интересно смотреть дебаты политических проектов, именуемых в Украине партиями.

Мне как зрителю скучно, и я теряю время на просмотр политических шоу, где сценарии не меняются вот уже лет 20, а лица с каждым разом все скучнее и скучнее. Я теряю время на треш, где слуги народа за налоги занимаются болтологией ни о чем. И при этом всем параллельно на расстоянии в один клик тысячи часов более интересного и полезного контента.

Я как зритель, потребитель, гражданин хочу изменения дискурса в телевизионных студиях и переход из плоскости "СОВОК" в плоскость "БУДУЩЕЕ".

Я хочу видеть, как депутаты не зарабатывают политические баллы накануне местных выборов, а подходят к любой проблеме исключительно с практической точки зрения достижения результата. Если кого-то что-то не устраивает в проекте государственного бюджета, то должна быть конкретика, критика должна быть аргументированной и с предложением альтернативных вариантов достижения требуемых результатов.

Я не хочу видеть и слышать полемику в формате "вы дураки и не лечитесь, а мы красавчики". Шум, гам и цирк надоел. Хотите выяснить, кто лучше, пойдите в ринг и перемахнитесь между собой, это самый простой и действенный способ. Электорат оценит. Им такое маппет-шоу зайдет.

А я хочу увидеть наконец-то диалог и консенсус. Я хочу видеть командную игру законодательной и исполнительной ветвей власти. Чтобы они не конкурировали между собой, а осознавали свои обязанности перед избирателями, а не партийными папиками.

Мне не особо интересна критика ни о чем и по приколу. Я жажду, чтобы диалог представителей законодательной и исполнительной властей начинался с фразы: "Чем мы вам можем помочь в достижении результата"? Давайте вместе сделаем Украину лучше, а не каждый будет тянуть одеяло на себя, а то хуже, повторять мантру басни Крылова про лебедя, рака и щуку. И чтобы предложения были подкреплены расчетами и аналитикой, чтобы все по делу и в одну общую копилку.

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Например, обсуждая поднятие минимальной зарплаты в 2021 году до 6500 гривень, все депутаты как один знают, как сделать хорошо, но не рассказывают, как именно? И уверенно вещают, что чужие предложения, априори, плохие и зло для населения Украины.

Я так и не услышал ни от кого от критиков из Рады предложение помощи исполнительной власти в лице министра финансов и четкой аргументации, что именно нужно сделать, чтобы достичь результата, и чем депутаты могут быть полезны, чтобы планы были выполнены и перевыполнены.

Пусть одни профи спорят с другими, как сделать лучше или намного лучше, предлагают варианты, а не доказывают, что все плохо. А те, кто будет достигать поставленных задач, никогда их не достигнут.

Украина устала от популизма и некомпетентности политикума. В обществе есть запрос на конкретные решения с понятными алгоритмами, требующими кооперацию исполнительной и законодательной властей. А не публичную порку и парад тщеславия.

Чтобы после выхода пятничного политического шоу, на утро украинские СМИ пестрили академическими текстами о том, как власть договорились об улучшениях в стране. А не о том, кто кому наговорил глупостей.

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