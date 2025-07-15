Усе ще запитуєте, чи нападе Росія на НАТО і чи буде справжня ядерна ескалація? Просто припустіть, що без цього Кремлю не обійтися

Символом віри одного з феодальних кланів у "Грі престолів" була ідея, що "те, що мертве, померти не може". Основною діяльністю цього клану було морське піратство, тож і обряд посвяти був відповідний: претендентів топили, змушували захлинутись, а потім відкачували. Звісно, врятувати вдавалося не всіх, але врятований більше не боявся смерті – адже вже помер, чого боятись?

Автор "Гри престолів" Джордж Мартін не приховував, що трохи переформулював класику – в Говарда Лавкрафта є відомий вірш про те, що "мертве належить вічності, але й у вічності смерть може померти". "Похмурому генію" американського горору рідко вдавались парадокси, але цей вийшов влучним: якщо все у світі має кінець, то й сама кінцевість колись вичерпується. Гарна ідея.

У Росії ж підхід до смерті принципово інший – як і у всіх попередніх "тисячолітніх рейхів", вона боїться своєї кінцевості як держави, але категорично в неї не вірить. Та все ж боїться. Звідси й заяви типу "якщо не стане Росії – зникне весь світ", погрози "потрапити до раю" й сміятись звідти над усіма іншими, хто "просто зникне", та інші подібні висловлювання.

Розблокуйте щоб читати далі Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net