Путин готовит Россию к продолжению войны. Не прекращается психическая эскалация воинственных настроений, демонизация Запада и укрепление инфраструктуры ВПК. Для него нет пути назад.

Все его так называемые "перемирия" – это просто продолжение войны другими средствами.

Укрепляются связи России с Северной Кореей, на границе с которой строится новый автомобильный мост через реку Туманная и логистическая инфраструктура, которая позволит значительно активизировать поставки оружия из КНДР в Россию и подсанкционных товаров в обратном направлении.

Предполагается, что этот мост станет одной из тем обсуждения во время четырехдневного визита Си Цзиньпиня в Москву в период празднований 9 мая. Вроде бы КНР хочет выразить свое недовольство деятельностью России в зоне влияния Китая и продемонстрировать, что Китай – за мир.

Участие КНР в праздновании выглядит гротеском, поскольку не КНР, а Республика Китай во главе с Чан Кай Ши, которая теперь стала Тайванем, принимала участие в Союзнических силах во время Второй мировой войны, и именно поэтому получила место в СБ ООН, которое и занимала до 1971 года.

Нельзя исключать, что стратегия Китая в момент глобального снижения влияния США заключается в улучшении своего имиджа потенциального агрессора.

Однако тогда становится непонятным, зачем в последние недели китайцы предприняли попытку поставить флаг КНР на филиппинском атолле в Южно-Китайском море, а также усилить провокации с применением кораблей Береговой охраны и вертолета в территориальных водах и воздушном пространстве Японии вокруг островов Сенкаку. Эти шаги выглядят как эскалация предыдущих провокаций.