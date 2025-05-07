Путін готує Росію до продовження війни. Не припиняється психічна ескалація войовничих настроїв, демонізація Заходу і зміцнення інфраструктури ВПК. Для нього немає шляху назад.

Всі його так звані "перемирʼя" – це просто продовження війни іншими засобами.

Зміцнюються звʼязки Росії з Північною Кореєю, на кордоні з якою будується новий автомобільний міст через річку Туманна і логістична інфраструктура, яка дозволить значно активізувати постачання зброї з КНДР до РФ та підсанкційних товарів у зворотному напрямку.

Висловлюються припущення, що цей міст стане одним із питань для обговорення під час чотириденного візиту Сі Цзіньпіня до Москви у період святкувань 9 травня. Начебто КНР хоче висловити своє незадоволення діяльністю Росії у зоні впливу Китаю і продемонструвати, що Китай – за мир.

Участь КНР у святкуванні виглядає гротеском, оскільки не КНР, а Республіка Китай на чолі з Чан Кай Ші, яка нині стала Тайванем, брала участь у Союзницьких силах під час Другої світової війни і саме тому отримала місце в РБ ООН, яке і посідала до 1971 року.

Не можна виключати, що стратегія Китаю у момент глобального зменшення впливу США полягає у покращенні свого іміджу потенційного агресора.

Проте тоді стає незрозумілим, навіщо протягом останніх тижнів китайці зробили спробу поставити прапор КНР на філіппінському атолі у Південно-Китайському морі, а також посилити провокації із застосуванням кораблів Берегової охорони і гелікоптера у територіальних водах і повітряному просторі Японії навколо островів Сенкаку. Ці кроки виглядають як ескалація попередніх провокацій.