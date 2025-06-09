Можно ли выиграть войну за независимость, до сих пор собирая дроны с Aliexpress
За последний год только моя компания-импортер заплатила $1,2 миллиарда долларов китайским поставщикам за комплектующие к БпЛА.
Мы воюем за независимость, собирая её на Aliexpress.
Мы говорим о суверенитете, а каждый критически важный компонент в дроне зависит от чужой доброй воли.
Мы третий год говорим о "технологической независимости и невероятном развитии индустрии в стране", но строим её из коробок, приходящих из Шэньчженя.
Государство говорит, что поддерживает локализацию, но это не так, потому что:
- Льготы для импортеров — но пошлины и НДС для украинских производителей комплектующих.
- Сниженные налоги на дроны — но не на тех, кто производит двигатели, платы, электронику.
- Гранты на сборку — но не на локализацию технологий.
- Риторика о "великом дроновом государстве" – но без экосистемы, способной производить "железо", а не только оболочку.
Мы не сможем выиграть технологическую войну, покупая детали в Китае. Нам нужна экосистема — не только фантомные "юникорны", не только сборка, а заводы, технические школы, компоненты, платформы.
Мы можем это сделать – но только если перестанем поощрять импорт и, наконец, начнём создавать здесь.
Что делать? (и немедленно)
Создать "зелёный коридор" для производителей комплектующих в Украине
- Нулевые пошлины и НДС на материалы, инструменты, станки, компоненты для производства.
- Те же льготы, которые сегодня получают импортеры готовой продукции.
2. Фонд локализации
- Государственный заказ = приоритет для изделий с высоким уровнем локализации.
3. Отдельное налоговое поле для разработчиков "железа"
- Снижение налога на прибыль и упрощение лицензирования производства плат, приводов, аккумуляторов, оптики.
- Льготное кредитование через государственные банки на закупку оборудования.
4. Лоббистский закон "О критических оборонных технологиях"
- Как в Эстонии: отдельный статус для производителя критических компонентов – упрощённое лицензирование, экспорт, проверки.
Импорт — как временный этап, а не модель экономики. Я готов инвестировать в локализацию.
Но это должно быть не борьбой против системы, а политическим выбором.
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