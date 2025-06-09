Мы не сможем выиграть технологическую войну, покупая детали в Китае. Нам нужна своя экосистема

За последний год только моя компания-импортер заплатила $1,2 миллиарда долларов китайским поставщикам за комплектующие к БпЛА.

Мы воюем за независимость, собирая её на Aliexpress.

Мы говорим о суверенитете, а каждый критически важный компонент в дроне зависит от чужой доброй воли.

Мы третий год говорим о "технологической независимости и невероятном развитии индустрии в стране", но строим её из коробок, приходящих из Шэньчженя.

Государство говорит, что поддерживает локализацию, но это не так, потому что:

Льготы для импортеров — но пошлины и НДС для украинских производителей комплектующих.

Сниженные налоги на дроны — но не на тех, кто производит двигатели, платы, электронику.

Гранты на сборку — но не на локализацию технологий.

Риторика о "великом дроновом государстве" – но без экосистемы, способной производить "железо", а не только оболочку.

Мы не сможем выиграть технологическую войну, покупая детали в Китае. Нам нужна экосистема — не только фантомные "юникорны", не только сборка, а заводы, технические школы, компоненты, платформы.

Мы можем это сделать – но только если перестанем поощрять импорт и, наконец, начнём создавать здесь.

Что делать? (и немедленно)

Создать "зелёный коридор" для производителей комплектующих в Украине

Нулевые пошлины и НДС на материалы, инструменты, станки, компоненты для производства.

Те же льготы, которые сегодня получают импортеры готовой продукции.

2. Фонд локализации

Государственный заказ = приоритет для изделий с высоким уровнем локализации.

3. Отдельное налоговое поле для разработчиков "железа"

Снижение налога на прибыль и упрощение лицензирования производства плат, приводов, аккумуляторов, оптики.

Льготное кредитование через государственные банки на закупку оборудования.

4. Лоббистский закон "О критических оборонных технологиях"

Как в Эстонии: отдельный статус для производителя критических компонентов – упрощённое лицензирование, экспорт, проверки.

Импорт — как временный этап, а не модель экономики. Я готов инвестировать в локализацию.

Но это должно быть не борьбой против системы, а политическим выбором.

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