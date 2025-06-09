Ми не зможемо виграти технологічну війну, купуючи деталі в Китаї. Нам потрібна власна екосистема

За останній рік тільки моя компанія-імпортер заплатила $1.2 мільярда доларів китайським постачальникам за деталі до БпЛА.

Ми воюємо за незалежність, збираючи її на Aliexpress.

Ми говоримо про суверенітет, а кожен критичний компонент у дроні залежить від чужої доброї волі.

Ми третій рік говоримо про "технологічну незалежність та неймовірний розвиток індустрії в країні", але будуємо її з коробок, що приходять з Шеньчженя.

Держава каже про те, що підтримує локалізацію, але це не так, бо:

Пільги для імпортерів — але мита та ПДВ на українських виробників деталей.

Знижені податки на дрони — але не на тих, хто виробляє двигуни, плати, електроніку.

Гранти на складання — але не на локалізацію технологій.

Риторика про "велику дронову державу" – але без екосистеми, яка може продукувати "залізо", а не тільки оболонку.

Ми не зможемо виграти технологічну війну, купуючи деталі в Китаї. Нам потрібна екосистема – не тільки фантомні "юнікорни", не лише складання, а заводи, технічні школи, компоненти, платформи.

Ми можемо це зробити – але тільки якщо припинимо заохочувати імпорт і нарешті почнемо створювати тут.

Що робити? (і негайно)

1. Створити "зелений коридор" для виробників компонентів в Україні

Нульові мита та ПДВ на матеріали, інструменти, верстати, компоненти для виробництва.

Такі ж пільги, які сьогодні отримують імпортери готової продукції.

2. Фонд локалізації

Державне замовлення = пріоритет для виробів з високим відсотком локалізації.

3. Окреме податкове поле для розробників "заліза"

Зменшення податку на прибуток і спрощення ліцензування виробництва плат, приводів, акумуляторів, оптики.

Пільгове кредитування через державні банки на закупівлю обладнання.

4. Лобістський закон "Про критичні технології оборони"

Як в Естонії: є окремий статус для виробника критичних компонентів – спрощене ліцензування, експорт, перевірки.

Імпорт – як тимчасовий етап, не як модель економіки. Я готовий інвестувати в локалізацію.

Але це має бути не боротьба проти системи, а політичний вибір.

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