Чи можна виграти війну за незалежність, досі збираючи дрони з Aliexpress
За останній рік тільки моя компанія-імпортер заплатила $1.2 мільярда доларів китайським постачальникам за деталі до БпЛА.
Ми воюємо за незалежність, збираючи її на Aliexpress.
Ми говоримо про суверенітет, а кожен критичний компонент у дроні залежить від чужої доброї волі.
Ми третій рік говоримо про "технологічну незалежність та неймовірний розвиток індустрії в країні", але будуємо її з коробок, що приходять з Шеньчженя.
Держава каже про те, що підтримує локалізацію, але це не так, бо:
- Пільги для імпортерів — але мита та ПДВ на українських виробників деталей.
- Знижені податки на дрони — але не на тих, хто виробляє двигуни, плати, електроніку.
- Гранти на складання — але не на локалізацію технологій.
- Риторика про "велику дронову державу" – але без екосистеми, яка може продукувати "залізо", а не тільки оболонку.
Ми не зможемо виграти технологічну війну, купуючи деталі в Китаї. Нам потрібна екосистема – не тільки фантомні "юнікорни", не лише складання, а заводи, технічні школи, компоненти, платформи.
Ми можемо це зробити – але тільки якщо припинимо заохочувати імпорт і нарешті почнемо створювати тут.
Що робити? (і негайно)
1. Створити "зелений коридор" для виробників компонентів в Україні
- Нульові мита та ПДВ на матеріали, інструменти, верстати, компоненти для виробництва.
- Такі ж пільги, які сьогодні отримують імпортери готової продукції.
2. Фонд локалізації
- Державне замовлення = пріоритет для виробів з високим відсотком локалізації.
3. Окреме податкове поле для розробників "заліза"
- Зменшення податку на прибуток і спрощення ліцензування виробництва плат, приводів, акумуляторів, оптики.
- Пільгове кредитування через державні банки на закупівлю обладнання.
4. Лобістський закон "Про критичні технології оборони"
- Як в Естонії: є окремий статус для виробника критичних компонентів – спрощене ліцензування, експорт, перевірки.
Імпорт – як тимчасовий етап, не як модель економіки. Я готовий інвестувати в локалізацію.
Але це має бути не боротьба проти системи, а політичний вибір.
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