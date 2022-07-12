Мы боремся с жесточайшей диктатурой в мире – Россией. Пять принципов воюющей демократии

Украина – воюющая демократия, которая борется за себя и остальной свободный мир с одной из самых жестоких и агрессивных диктатур в мире, – Россией.
У нас есть, чем поделиться с другими.
Вот пять наших руководящих принципов:
- храбрость,
- солидарность,
- коммуникации,
- противодействие дезинформации,
- и трезвая оценка.
Храбрость – первый принцип
Цена защиты свободы очень высока. Но цена ее потери была бы гораздо выше.
История Украины прошлого века научила нас, что утрата собственного государства влечет утрату свободы, преследования и даже геноцид. Большевики уничтожили украинское государство в 1921 году, а через 20 лет они заморили голодом 4 млн украинцев, организовав геноцид искусственным голодом. Литва также хорошо знает, насколько губительна для наших народов была советская власть.
Урок таков: мужественно защищайте свое государство и национальную безопасность, чтобы защитить свою свободу.
Второй – социальная сплоченность и горизонтальная солидарность.
Война между Украиной и Россией — это противостояние горизонтальной и вертикальной моделей общественной организации.
Украинская модель управления основана на децентрализованной инициативе, горизонтальных связях, сильном гражданском обществе и волонтерском движении. Для нас это народная война. Россия — это режим, который подавил любую общественно-политическую активность. Он основан на страхе и вертикальном подчинении.
Российская социальная ткань мертва.
Для России – это государственная, а не народная война.
Украинская модель сложнее в управлении, но намного устойчивее и способнее к регенерации, чем российская.
В то же время, демократиям труднее вести войну, чем авторитарным режимам, которые, в отличие от демократий, не зависят от общественного мнения. Разница также заключается в обращении информации, которая имеет решающее значение для ведения войны.
Это подводит меня к третьему руководящему принципу: сильные внутренние и внешние коммуникации.
Хорошие коммуникации обязательны для воюющей демократии, стремящейся эффективно противостоять более сильному авторитарному врагу.
Это включает в себя объединение усилий креативной индустрии и правительства в создании контента; онлайн присутствие ключевых политиков и спикеров; мощную цифровую дипломатию; ощущение иностранной аудитории и измерительный подход к коммуникации, основанной на фактах.
Коммуникации играют ключевую роль в мобилизации глобальной поддержки и сохранении внимания СМИ. Они должны быть быстрыми, инициативными, креативными и эмоциональными, но основываться на фактах и ориентироваться на конкретные целевые аудитории.
Авторитарные режимы также являются сильными коммуникаторами. Они вкладывают огромные финансовые и человеческие ресурсы в создание государственной пропаганды и ее распространение за границей.
Поэтому четвертым руководящим принципом является устойчивость к дезинформации и гибридным угрозам.
За прошедшие восемь лет Украина выработала прочную иммунную систему против российской дезинформации, но мы также наблюдали развитие устойчивой и децентрализованной сети организаций по проверке фактов, способных противостоять российской дезинформации.
Пятый руководящий принцип – реализм и критический, саморефлексивный подход.
Одно из самых больших отличий между руководством Украины и России, которое помогло украинцам достичь важных побед на поле боя на ранних этапах российского вторжения, заключается в том, что в Украине никогда не становились "жертвами собственной пропаганды" — прежде всего потому, что у нас ее нет, в отличие от россиян.
Все российское военное командование, их политический класс и руководство настолько отравились собственной пропагандой, что просто потеряли чувство реальности и стали верить в ложь. Это привело к недооценке страны, на которую они напали, и к ряду ошибок.
В то же время мы в Украине скорее недооцениваем себя и смотрим на ситуацию более критично, чем она этого заслуживает. Это помогает держать головы холодными, а сердца горячими. Очень важно не терять чувство реальности и никогда не недооценивать своего врага.
Надеюсь, что эти пять руководящих принципов помогут вам в борьбе. Находящиеся на передовой демократии должны объединяться в помощи друг другу в этот трудный момент истории.
Убежден, что ценности и верховенство права смогут преодолеть всякую силу, стремящуюся их уничтожить.
Свобода – это самая сильная сила в мире. Ее нужно вооружить и снарядить должным образом, чтобы она могла защититься от тирании.
Полную версию выступления можно прочитать здесь.
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