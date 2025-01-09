Как и большинство людей, я с недоверием наблюдал за "выступлением" Трампа, в котором он предлагал захват земель в Гренландии, Канаде, Панамском канале и Мексиканском заливе, или, как теперь предпочитает называть его Трамп, "Американском заливе".

Возникает соблазн воспринять все это как шутку и просто развлечься. Это просто Трамп.

Однако контекст и обстоятельства всего этого имеют решающее значение. Мы не живем во времена для шуток. Между тем ожидается, что Трамп начнет переговоры с Путиным по мирному урегулированию в Украине. Эти переговоры нельзя воспринимать легкомысленно, ведь трехлетняя война в Украине, вероятно, стоила миллионов жертв.

Спектакль Трампа, хоть и выглядел как фарс, четко дал понять: большие государства, по его логике, имеют свои "сферы влияния". Это полностью соответствует мировоззрению Путина, где сила определяет правоту. Казалось, Трамп почти говорит Путину: "Если ты хочешь Украину, вот моя цена – я получаю Гренландию, Панамский канал и даже Канаду. А международные союзы и мнения наших союзников – Дании и НАТО – можно игнорировать".