Як і більшість людей, я з недовірою спостерігав за "виступом" Трампа, в якому він пропонував захоплення земель у Гренландії, Канаді, Панамському каналі та Мексиканській затоці, або, як тепер воліє називати її Трамп, "Американській затоці".

Виникає спокуса сприйняти все це як жарт і просто розважитися. Це ж просто Трамп.

Однак контекст і обставини цього всього мають вирішальне значення. Ми не живемо в часи для жартів. Тим часом очікується, що Трамп розпочне переговори з Путіним щодо мирного врегулювання в Україні. Ці переговори не можна сприймати легковажно, адже трирічна війна в Україні, ймовірно, коштувала мільйонів жертв.

Вистава Трампа, хоч і виглядала як фарс, чітко дала зрозуміти: великі держави, за його логікою, мають свої "сфери впливу". Це цілком відповідає світогляду Путіна, де сила визначає правоту. Здавалося, Трамп майже говорить Путіну: "Якщо ти хочеш Україну, ось моя ціна — я отримую Гренландію, Панамський канал і навіть Канаду. А міжнародні союзи та думки наших союзників — Данії й НАТО — можна ігнорувати".