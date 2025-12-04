Мы не позволяем этому достаточно сильному государству превратиться в деспотичного Левиафана, не опирающегося на народ

Последние события – расследование НАБУ, увольнение Ермака, отставки, своевременное принятие бюджета (мерзкой коалицией, но всё же), детектив НАБУ на свободе – утверждают меня в мысли, что украинцы успешно построили скованного Левиафана, в терминах Аджемоглу/Робинсона (авторы книги "Почему нации терпят неудачу" – Ред).

Наше государство достаточно сильное, чтобы обеспечивать десятилетнее сопротивление мощной, централизованной, ресурсной империи.

Да, в основе сопротивления – огромная жертвенность миллионов конкретных людей, но без сильного государства (тоже состоящего из нас, украинцев) всё бы быстро закончилось, как в прошлые разы.

И одновременно мы не позволяем этому достаточно сильному государству превратиться в деспотичного Левиафана, который не опирается на народ, не обслуживает его, а использует лишь как инструмент. Во время войны это особенно впечатляющее достижение.

Украина является уникальным прецедентом движения по этому узкому коридору в таких тяжёлых геополитических условиях.

И я думаю, что это крайне неприятный и раздражающий пример не только для Путина и всех россиян, которые с радостью утопили бы нашего скованного Левиафана в нашей же крови и сказали миру – смотрите, так будет с каждым, кто посмеет подорвать нашу деспотично-покорную модель государственности. Это мозолит глаза даже российским псевдолибералам. Особенно им.

Но это также раздражает Китай, тысячелетиями мечущийся между легализмом и конфуцианством – двумя моделями деспотии, в которых нет места голосу народа и присвоению государства обществом.

И это, уверен, безумно бесит Трампа, его детей, консервативное крыло республиканцев и, наверное, часть американской IT-олигархии, которые все спят и видят полный демонтаж демократических оков и приватизацию самого мощного Левиафана мира.

Мы ужасно неудобны для всех – эти парадоксальные украинцы, которые в крайне неблагоприятных условиях за пару десятилетий собрали своё государство, оживили и обуздали эту тварь, этого дракона с эксклюзивным правом на насилие, и заставляем его работать на себя – криво, с эксцессами, но на себя.

Это не устойчивая история, не успех навсегда. Удержание в этом узком коридоре баланса требует постоянных усилий и не гарантировано, особенно при таком давлении со стороны Левиафанов, неподконтрольных своим народам.

Но как же это круто. Давайте ценить.

