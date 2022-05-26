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Мы сражаемся против коллективной России. И конца этой войны не будет. Извините

Цей матеріал також доступний українською
Мы сражаемся против коллективной России. И конца этой войны не будет. Извините

боец ВСУ, соучредитель партии "Демократична сокира"
26.05.2022, 16:42

Война будет продолжаться вечно. Недостаточно разрушить Российскую Федерацию. Недостаточно сбросить Путина. Они все – путины. Они все – Россия

Украина сейчас ведет военные действия против Российской Федерации. Но вечную войну мы ведем против коллективной России. Иными словами – против россиян.

Потому что действующий президент РФ Владимир Путин не лез бы на нашу землю, если бы понимал, что его народ против.

Напротив, Путин полез к нам, потому что его народ за. Его народ хочет этой войны. Рейтинг Путина среди его народа из-за этой войны растетИз-за  Бучи, из-за Мариуполяиз-за Бородянки. Потому что русский народ этого хочет.

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У меня нет никаких сомнений, что мы разобьем русскую армию в этой конкретной войне. Да, это будет тяжело, невероятно тяжело, потому что их банально очень много. Погибнет много замечательных людей. И уже погибли многие. Но мы победим.

Но мы победим только Российскую Федерацию.

Коллективные россияне останутся не все, конечно, но много. Они будут опорожняться в краденых в Ирпене унитазах. Играть со своими малолетними детьми игрушками с незаметными пятнами крови девочки из Бучи. Показывать своим отвратительным женам фотографии из изуродованных городов моей страны.

И их дети, выращенные на наших игрушках, вырастут такими же отбросами, как их родители. И вырастят своих детей. А те – своих.

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Просто поймите это. Недостаточно разрушить Российскую Федерацию. Недостаточно сбросить Путина. Они все – путины. Они все – Россия.

Вспомните, как царская Российская империя в начале прошлого века вела войну за захват Западной Украины. Затем царский режим был свергнут, и к власти пришли коммунисты, заявившие, что будут делать все совершенно наоборот, не так, как было при царе.

И что они сделали первым? Верно, напали на Украину.

Неважно, как называется Россия сейчас: федерацией, империей, союзом советских или конфедерацией антисоветских – это все равно Россия. Там все равно россияне. И каждый их лидер, который предложит им труп украинской девочки, получит их поддержку. И каждый их лидер знает это. А если знает, то предложит. Рано или поздно.

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Значит ли это, что у нас нет выбора?

В какой-то мере да. Мы рядом на карте мира. Мы не можем откатывать куда-нибудь. Наша земля здесь, и она замечательная.

Но это не значит, что мы не можем победить. Это, напротив, означает, что мы вынуждены победить. А значит, победим.

Но побеждать нужно не только армию РФ или Путина лично. Побеждать нужно коллективную Россию. А это – вспоминаем 1945 год – невозможно только при стратегии "выйдем на границы 23 февраля 2022 года". Это невозможно и при концепции границ по состоянию на 2013 год. Это совсем другая задачка. Это задача денацификации 140 млн человек, проживающих в РФ.

Это задача, требующая уничтожения не только политической системы РФ, но ее государственности как таковой. С полным контролем за СМИ, образованием, пропагандой и экономикой. Как в 1945 году.

А в 1945 году для этого союзникам понадобилось дойти до вражеской столицы и уничтожить ее. Полностью.

Потому еще раз. Мы победим. Вариантов нет.

Но кого мы победим – Российскую Федерацию, Путина или всю коллективную Россию – это большой вопрос. И этот вопрос главный. Потому что от этого зависит другое – когда будет следующая война, через год или через столетие.

И поверьте, вы хотите знать ответ на этот вопрос. Каким бы этот ответ ни был.

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