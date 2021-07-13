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Мы уже по горло сыты "братством народов" по-русски. Оставьте его себе, господин Путин

Цей матеріал також доступний українською
Мы уже по горло сыты "братством народов" по-русски. Оставьте его себе, господин Путин

министр культуры и информационной политики Украины
13.07.2021, 20:07

Сколько же можно сеять вражду и распространять лживую пропаганду. Война на Донбассе, аннексия Крыма – яркое подтверждение "братства народов"

Президент России Владимир Путин написал крайне объемную и патетическую статью о якобы "единстве" россиян и украинцев. Более того, он решил перейти на украинский, чтобы рассказать украинцам свою трактовку истории.

Впрочем, эта трактовка не отличается особой оригинальностью. Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название "Русь" своей Московии.

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Так же продолжил это во времена убийства правды Иосиф Сталин, который не только снова рассказывал о "колыбели братских народов", но и наглядно показал свое отношение к "братским народам" путем Голодомора, массовых депортаций и других геноцидных практик.

Такая трактовка правды известна сейчас и в России, которая согласно Конституции вроде бы гарантирует право на самоопределение и свободу всем народам, оказавшимся в составе РФ, но в реальности – пренебрегает правами национальных меньшинств, принципами демократии, толерантности и равенства. Вот вам и "братство народов" по-русски. Мы об этом знаем, поэтому заберите его себе.

Читая подобное, советую сразу включать критическое мышление. И помнить о реальных действиях, которые предпринимает Россия против Украины – война, сеяние вражды и лживая пропаганда.

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А мы в этом году будем праздновать 30-летие независимости страны, которая на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю.

Оттуда начиналась славное становление Киевских князей, которые были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия.

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война на Донбассе Алексей Ткаченко владимир путин статья путина
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