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На Донбассе заблокирована работа СММ ОБСЕ. Где публичная обеспокоенность Берлина и Парижа

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На Донбассе заблокирована работа СММ ОБСЕ. Где публичная обеспокоенность Берлина и Парижа

народный депутат, уполномоченный по мирному регулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях
01.11.2021, 19:49

Обеспокоенность Германией и Францией использованием Украины Bayraktar-ов выглядит странно. Мы ведь защищаемся, а не нападаем

На фоне лицемерной "обеспокоенности" наших партнеров по Нормандскому формату: Франции и Германии, применением Вооруженными силами Украины беспилотников Bayraktar для защиты наших позиций, единственным адекватным выглядит заявление представителей США с призывом снять ограничения на продажу летального вооружения Киеву.

Чем сильнее и зубатее будет украинская Армия, тем меньше будет соблазнов у президента РФ Владимира Путина лезть на нашу территорию.

Спасибо представительнице Пентагона Лори Купер за реалистическую оценку ситуации на Донбассе и понимание, что "политикой умиротворения" Путина не успокоишь, а только развяжешь руки лезть дальше.

Обидно, что этого до сих пор не осознали в полной мере Берлин и Париж.

Примечательно, что уже и президент Украины Владимир Зеленский вынужден был сделать заявление, что ВСУ и дальше будут использовать беспилотники, ведь мы защищаемся, а не нападаем. И действуем исключительно в логике защиты нашей территории.

Зеленский, который сколько лет заявлял, что вроде бы можно договориться с Путиным, "было бы желание", должен сейчас публично признать, что договориться посередине невозможно, и все его громкие заявления были просто хейтом Петра Порошенко.

Нужно жестче защищать Украину вне, публично реагировать на каждое нарушение режима тишины и доносить информацию обо всех нарушениях минских соглашений со стороны РФ миру, требуя реакции европейских столиц.

Например, до сих пор на оккупированном Донбассе заблокирована работа специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Где же публичная "обеспокоенность" по этому поводу Берлина и Парижа? Нет. Потому что не было и громкой апелляции Киева.

И именно этим должны заняться представители Украины в ТКГ, а не молча где-нибудь отсиживаться.

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