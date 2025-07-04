Азербайджан и Армения – давние и обоснованные враги. Однако то, что в последнее время они удивительно синхронно жестко ответили на действия России, заслуживает внимания. Если Россия сумела одновременно поссориться с двумя враждующими между собой странами – значит, ситуация в регионе кардинально изменилась.

И нельзя сказать, что Кремль повел себя как-то особенно по-новому. Как и раньше, Россия не ставила ни в грош даже независимые страны, не говоря уже о собственных подданных с Кавказа. Что действительно стало новым – это ответ, который Азербайджан и Армения дали на действия России. Ответ действительно независимых стран, а не марионеток могущественного северного соседа.

В Баку не простили Москве ни сбивания их лайнера, ни погромов азербайджанской диаспоры в России. Ереван смог дать отпор вмешательству Москвы во внутренние дела Армении. "Россотрудничество", "Спутник", российские олигархи, телеканалы и школы на Южном Кавказе – все это теперь запрещено или находится под угрозой запрета.

И все это свидетельствует о том, что распад СССР в этом регионе становится необратимым.