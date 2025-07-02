Мой отец выбрал Украину. Тогда я не понимал почему. Но он понимал – украинцы были и остаются самой дружелюбной к другим народам нацией

Мне повезло, что в 1993 году мои родители переехали в Украину, а не в россию.

Тогда были тяжёлые времена, все искали возможность где-то найти работу и прокормить семью. Часть моих родственников уехали в москву. Все до одного они со временем вернулись.

Все до одного рассказывали об ужасном отношении к азербайджанцам и вообще к гражданам других стран в россии. Это и избиения, и высокомерное отношение как к людям второго сорта, и унижения.

Мой отец выбрал Украину. Один среди всех моих родственников. Тогда я не понимал почему. Это ведь был маленький никому не известный город Донецк, в то время как все ехали в популярную столицу россии.

Но мой отец понимал почему. Украинцы были и остаются самой толерантной нацией и дружелюбной к другим народам.

Возможно, из-за их большого сердца, возможно, из-за того, что они сами страдали столетиями от россиян и знают, как это — быть в беде и искать возможность выжить.

За последнюю неделю меня снова то тут, то там хвалят за мой украинский язык. И я снова не понимаю почему. Если я гражданин, если я живу в этой стране уже давно, я обязан знать её язык.

Я прожил здесь больше 20 лет. Получил бесплатное школьное образование. Получил равное отношение от взрослых и в школе, и в университете.

Никто ни разу не спрашивал меня о национальности при приёме на работу. Ни разу. Единственные ремарки по поводу моей национальности всегда были — "как вы хорошо говорите по-украински?" или "что означает ваше имя?".

В Украине уважают другие нации, дружественные нации. Именно за это я и люблю эту страну. Именно за это я хочу жить здесь. Именно за это я хочу помогать ей всем, чем могу. Это моя благодарность стране, которая сделала для меня многое.

Этого никогда не будет в россии. Потому что это страна высокомерных шовинистических маленьких рабов.

Что я чувствую, когда вижу фотки избитых российских пропагандистов в судах в Баку?

Справедливость.

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