Азербайджан з Вірменією – давні та обґрунтовані вороги. Однак те, що останнім часом вони дивовижно синхронно дали жорстку відповідь на російські дії, варте уваги. Якщо Росія зуміла одночасно посваритися з двома країнами, що ворогують між собою, – отже, ситуація в регіоні кардинально змінилася.

І не сказати, що Кремль повівся якось особливо по-новому. Як і раніше, Росія ні в що не поставила навіть незалежні країни, не кажучи вже про своїх власних підданих родом з Кавказу. Що стало по-справжньому новим – так це та відповідь, яку Азербайджан і Вірменія дали на російські дії. Відповідь дійсно незалежних країн, а не маріонеток потужного північного сусіда.

У Баку не пробачили Москві ані збиття їхнього лайнера, ані погромів азербайджанської діаспори в Росії. Єреван зумів дати відсіч втручанню Москви у внутрішні справи Вірменії. "Россотрудничество", "Спутник", російські олігархи, телеканали та школи на Південному Кавказі – все це тепер заборонено або перебуває під загрозою заборони.

І все це свідчить про те, що розпад СРСР в цьому регіоні стає невідворотним.