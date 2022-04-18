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На кого Китай делает ставки в войне

Цей матеріал також доступний українською
На кого Китай делает ставки в войне

эксперт по продвижению компаний на китайском рынке
18.04.2022, 13:46

Конечно, в официальной позиции Китай выступает за мир, однако в риторике его СМИ есть немало аналитических статей о войне и прогнозам

Китай любит силу и сильных. В начале войны китайские СМИ не сторонились публиковать материалы со своим увлечением российскими атаками, оружием, распространяли видео уничтожения украинских военных баз, техники.

Так было, пока в середине марта в китайских соцсетях не распространили картинку с потерями российской армии, которая стала вирусной. Китайские пользователи увидели, что не так уж сильна вторая армия мира, если она терпит такое поражение.

Буквально на днях было опубликовано несколько аналитических статей с прогнозом побед и анализом промахов россии.

Ifeng:

"После того, как в начале марта украинская война зашла в тупик, начальник и заместители начальника 5-го бюро ФСБ, ответственные за нападение на Украину, были официально арестованы, им предъявлены обвинения в коррупции.

Мир недооценивает военную мощь Украины. Российско-украинская война длится более 40 дней, а результаты войны шокировали всех наблюдателей. Война, планом которой было "за час оккупировать Киев, а через три часа - всю страну", оказалась не совсем такой? Чтобы гарантировать победу против украинской армии из 120 000 украинских военных на передовой и 240 000 военнослужащих, рф должна перебросить не менее 400 000-500 000 военных.

Но постоянная армия сухопутных войск России составляет менее 400 000 человек, а фактически может быть отправлено только половина 200 000 человек.

Секрет обороны Украины – это полный трехуровневый мобилизационный механизм.

За восемь лет Украина превратилась из незащищенной, постоянно нейтральной страны в батальон, растянувшийся на тысячи миль. Это основная причина, почему российско-украинская война стала такой, как сейчас.

Многие спрашивали, путин действительно не знает о реальной военной состоятельности Украины? Оказывается, не знает. Если бы Россия начала войну на Донбассе с 200-тысячным войском, сейчас ситуация была бы гораздо лучше для нее.

Почему Москва действительно думала, что ее 200 000 военных могут победить 400 000 украинских? Среди причин – российская система принятия решений и пропаганда."

Ifeng:

"После относительного затишья есть признаки того, что вот-вот начнется последнее решающее сражение. Западные спутниковые снимки показывают, что российский военный конвой протяженностью 13 км продвигается в восточном регионе Украины. Украинская армия также активизирует подготовку. Большое количество украинских войск движется на восток Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал: "Украина готова к войне. Украина должна победить, в том числе в битве на Донбассе. Только так Украина будет иметь более сильную и крепкую переговорную позицию".

Российская армия имеет как минимум три преимущества.

Во-первых, равнинный рельеф в восточной части Украины более благоприятен для продвижения российских танковых войск.

Во-вторых, Донбасс ближе к российским линиям поставки.

В-третьих, русская армия отдохнула и назначила нового руководителя российскими войсками в Украине, у которого есть большой опыт боевых действий в Сирии.

Российская армия обязательно выигрывает. Но как быть с украинской армией: хотя прогнозы не на стороне украинской армии, запад продолжает поставлять ей оружие". По информации, обнародованной американскими СМИ, США решили увеличить помощь Украине на вооружение на $750 млн".

Zaobao:

"Главной причиной украинско-российской войны было то, что Украина под руководством политических операций НАТО ошибочно считала, что вступление в НАТО уже победа. Однако с началом войны НАТО быстро отказалось от потенциального сотрудничества с Украиной. Сейчас Украина поняла, что вступать в НАТО безнадежно, и для США она стала средством использования против России в конкуренции великих держав.

"Запад просто хочет, чтобы Украина стала афганской!", – заявил 2 апреля советник президента Украины Михаил Подоляк.

Что такое "афганизация"? Имеется в виду непрерывное сопротивление партизан по всей стране, наносящие оккупантам значительные потери на истощение в течение месяцев и даже лет, чем значительно ослабляют регулярную армию оккупантов.

Когда министр иностранных дел Китая Ван I встретился с пакистанскими и российскими коллегами 30 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в попытке превратить Украину во второй Афганистан".

Как видите, позиции разные: убежденность в украинской победе, российских преимуществах и даже партизанской войне.

Но есть у китайских СМИ общее видение: у Украины с самого начала войны была сильная армия, и вооруженная западным оружием, она точно даст достойный отпор рашистам.

Больше аналитики СМИ Китая – здесь.

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