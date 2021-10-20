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НАБУ теперь независимый орган. Олигархам и подозреваемым в коррупции ничего не удалось

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НАБУ теперь независимый орган. Олигархам и подозреваемым в коррупции ничего не удалось

эксперт Центра противодействия коррупции
20.10.2021, 16:06

Верховная Рада проголосовала за изменение статуса Национального антикоррупционного бюро Украины, обеспечив независимость органа

19 октября, Верховная Рада приняла законопроект №5459-1, который приведет Закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины в соответствие Конституции Украины, устранит пробелы в законе и неопределенность относительно действующего директора Бюро, которые возникли после прошлогодних решений Конституционного Суда.

Справка.

28 августа 2020-го, КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника главой НАБУ. А 16 сентября 2020-го, КСУ признал неконституционными отдельные нормы закона о НАБУ.

Законопроект предусматривает изменение статуса НАБУ в орган исполнительной власти, но при этом закрепляет гарантии независимости Бюро от Кабинета министров: четко запрещает правительству вмешиваться в деятельность органа, запрещает отменять акты НАБУ, не позволяет давать указания или поручения о деятельности Бюро или конкретных уголовных производств. Теперь уволить директора НАБУ Кабмин сможет только с четко определенных оснований и при поддержке такого решения ⅔ членов правительства.

Изменение статуса НАБУ не потребует никаких дополнительных решений, и Бюро сможет беспрепятственно продолжать свою работу.

Также вводится новая процедура отбора директора НАБУ. Он будет избран на прозрачном конкурсе с определяющим голосом международных экспертов.

Комиссия, которая будет выбирать директора НАБУ, будет состоять из шести человек, трое из которых определяет правительство, а еще трое являются международными экспертами. Решение будет приниматься четырьмя голосами, из которых по крайней мере два голоса – международных экспертов. Но, если будет равное распределение голосов и невозможность его преодолеть при следующих голосованиях – будет считаться принятым решение, которое поддержали трое членов комиссии, из которых по крайней мере двое должны быть международными экспертами.

Аудит НАБУ должен проводиться международными экспертами, которые будут определять методику и критерии для такой оценки.

Действующий директор НАБУ продолжит выполнять все свои полномочия до назначения своего преемника, отбор которого должен начаться после вступления в силу закона, но не более срока своих полномочий, который истекает в апреле 2022 года.

В этом случае президент и его партия Слуга народа выполнили свое обещание – независимость НАБУ сохранено, и закон позволяет обеспечить прозрачный отбор следующего руководителя органа.

Далее должна быть эффективная имплементация этого решения Верховной Рады. Несмотря на десятки попыток пророссийских сил, олигархов и подозреваемых в коррупции подорвать независимость НАБУ, это пока им не удалось.

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коррупция набу олигархи
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