Понятно, что ответ на операцию "Паутина" будет. Во всяком случае российские пропагандисты обязательно напишут о чем-то, что они назовут "страшной местью".

Ядерного удара категорически не ожидаю – ни тактического, ни тем более стратегического. Да и ядерный ультиматум – "срочно капитулируйте, или ударим ядеркой" – крайне маловероятен. Потому что даже намерение, то есть приведение ядерных сил в полную боевую готовность, приведет Россию к полной изоляции и потере денег за энергоносители. И тогда прощай путинская дембильская мечта о переделе мира на двоих с США.

А еще больше в Кремле боятся, что они попробуют, а оно не сработает.

Вот тогда недоимперии точно хана – быстрая и неизбежная. Участие в разрывании ее на куски примут все: от НАТО до Китая и даже Монголии, потому что путинская Россия достала всех.

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Удар "Орешником" возможен, но кто знает когда, куда и что из этого получится. Да, в недоимперии есть несколько полуфабрикатов "Орешника", но ничего готового для досрочного запуска нет. Потому что если бы было, то давно уже попытались бы по нам ударить.

Остаются ракеты и "шахеды", к которым мы почти привыкли.

Из крылатых ракет могут использовать преимущественно "Калибры", "Искандеры К" и Х-22. Но большинство крылатых ракет наша ПВО-ПРО сбивает достаточно надежно.

Будут атаковать баллистикой, но более чем на пару ударов по 50-70 ракет за раз враг вряд ли способен. А такое мы уже переживали.

Сейчас на нас запускают до 500 "шахедов" в сутки. Вот это может продолжаться неделю и больше. Здесь вопрос лишь в достаточном количестве соответствующих боеприпасов у нашей ПВО.

Поэтому считаю, что так называемый ответный удар будет осуществлен именно по прифронтовым украинским городам – Харькову, Сумам, Запорожью, Херсону, Николаеву, Одессе. По ним будут бить и баллистикой, и "шахедами", и КАБами, где достают.

Если бы атаки по российским аэродромам не было, наши прифронтовые города враг все равно бомбил бы массированно, только чуть позже, в рамках своего летнего наступления, к которому он активно готовится. А так его планы успешная диверсия от СБУ в значительной степени сломала.

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Надеемся, что и продолжение будет. Потому что первая часть "марлезонского балета дронов" ну очень понравилась очень многим.

Даже в Белом доме.

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