Зрозуміло, що відповідь на операцію "Павутина" буде. Принаймні російські пропагандисти обов’язково напишуть про щось, що вони назвуть "страшною помстою".

Ядерного удару категорично не очікую – ні тактичного, ні тим більше стратегічного. Та і ядерний ультиматум – "терміново капітулюйте, або вдаримо ядеркою" – є вкрай маловірогідним. Тому що навіть намір, тобто приведення ядерних сил у повну бойову готовність, призведе Росію до повної ізоляції та втрати грошей за енергоносії. І тоді прощавай путінська дембільська мрія про переділ світу на двох зі США.

А ще більше у Кремлі бояться, що вони спробують, а воно не спрацює.

Ось тоді недоімперії точно гаплик – швидкий і невідворотний. Участь у розриванні на шматки візьмуть усі: від НАТО до Китаю і навіть Монголії, бо путінська Росія дістала усіх.

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Удар "Орєшником" можливий, але хтозна-коли, куди та що з того вийде. Так, у недоімперії є декілька напівфабрикатів "Орєшника", але готового дотермінового запуску немає. Бо якби був, то давно вже спробували б по нас вдарити.

Залишаються ракети та "шахеди", до яких ми майже звикли.

З крилатих ракет можуть використовувати здебільшого "Калібри", "Іскандери К" та Х-22. Але більшість крилатих ракет наша ППО-ПРО збиває доволі надійно.

Атакуватимуть балістикою, але більше ніж на кілька ударів по 50-70 ракет за раз ворог навряд чи здатен. А таке ми вже переживали.

Зараз на нас запускають до 500 "шахедів" на добу. Ось це може тривати тиждень і більше. Тут питання лише у достатній кількості відповідних боєприпасів у нашої ППО.

Тому вважаю, що так званий удар у відповідь буде здійснено саме по прифронтових українських містах – Харкову, Сумах, Запоріжжю, Херсону, Миколаєву, Одесі. По них битимуть і балістикою, і "шахедами", і КАБами, де дістають.

Якби атаки російських аеродромів не було, то наші прифронтові міста ворог все одно бомбив би масовано, тільки трохи пізніше, у межах свого літнього наступу, до якого він активно готується. А так його плани успішна диверсія від СБУ значною мірою поламала.

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Сподіваємося, що далі теж буде. Бо перша частина "марлезонського балету дронів" ну дуже сподобалася багатьом.

Навіть у Білому домі.

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