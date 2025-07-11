Реальні стратегії та політика як у коміксах: умоглядні підходи Білого дому шкодять успіхам України

Дональд Трамп анонсував чергове "потужне висловлювання" на адресу Росії та Путіна у понеділок.

Так-так, грізні заяви й кумедні постери від Білого Дому – це їхнє все. Проблема у тому, що Трамп і більшість з його оточення абсолютно не розуміють природи того, з чим вони намагаються домовитися і взаємодіяти.

Трамп щиро переконаний, що кляті демократи, "обами-байдени" всілякі, підтримали Майдан-2014 з божевільним наміром прийняти Україну в НАТО і в такий спосіб посунути кордони НАТО впритул до РФ. Тоді патріот РФ Путін був просто змушений захищатися проти цього недружнього наміру і протидіяти небезпечному плану демократів і їхніх посіпак з ЄС у вигляді воєнного підкорення України.

А Трамп, якби він був тоді президентом, відразу заперечив би потенційний вступ України до НАТО, причина занепокоєння Путіна б вичерпалася, і вторгнення Росії в Україну не відбулося б. Бінго! Чи hole-in-one, як кажуть у гольфі.

Відповідно, щойно Трамп зніме загрозу з боку України (!) щодо розширення НАТО і повернення анексованих територій, Путін відразу заспокоїться і припинить війну. Бо війна – це ж погано: гинуть люди, які є трудовим ресурсом, економіка потерпає і втрачається головне – гроші. І саме тому Путін страшенно не хоче нав’язаної йому війни й готовий припинити її за першої нагоди у разі більш-менш прийнятних умовах.

І ось вона – Нобелівська з миру! Загорніть дві: ще одна – за бомбічне умиротворення Ірану.

Трамп же саме це торочить постійно... Але його не чують. Бо це – повна дурня.

Насправді підстаркуватий Путін, який поїхав кукухою, має "місію збирача землі руської", і поки він буде цю місію виконувати, Господь буде тримати його живим, як святого – так його переконали діячі кремлівського православ’я. Україна ж – головна перешкода для цієї "місії", тому її треба знищити якомога жорстокіше, тоді інші пострадянські країни самі приповзуть здаватися.

Окрім того, російська економіка й система управління – неефективні для мирного часу, бо знаходяться в антагонізмі з головним ідеологічним постулатом недоімперії, яким є падіння у середньовіччя. Війна виправдовує терор, що є головним чинником стабільності російської влади.

Якщо припинити війну проти України, то Путін розв’яже ще одну – внутрішню або зовнішню, бо інакше всі проблеми Росії вийдуть назовні, і вона почне розпадатися.

Це не я так пропагандую, це російські провладні аналітики стверджують!

Тобто, для Путіна війна – це зовсім не гірка вимушена необхідність, а головна запорука стабільності його влади й фізичного існування.

Усвідомте: наша смерть є для Путіна умовою його життя.

І ось цей людожер послухає заяву Трампа, важко зітхне і все припинить?!

Про що можна домовлятися зі скаженою твариною, яка сама себе загнала у глухий кут? Її треба знищувати – якомога швидше, не заморочуючись гуманністю такого процесу.

До речі, в оригінальному коміксі Супермен – дуже потужний. Але епітетом "дуже розумний" його ніхто ніколи не ображав.



І в цьому він трагічно поступається дуже розумному суперлиходію Лексу Лютору.

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