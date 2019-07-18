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18.07.2019, 07:00

"Нам мало стримов и хэштегов". Почему молодежь не ходит на выборы

"Нам мало стримов и хэштегов". Почему молодежь не ходит на выборы
студент 3 курса Киево-Могилянской академии

#ВластьЭтоМы. Политики до сих пор не научились говорить с избирателем. Это или монолог из "актового зала", или бомбардирование стримами

Молодежь не ходит на выборы; страной руководят люди родом из СССР; у нас не произошло смены поколений, - такие фразы часто встречаются в украинских СМИ и на дискуссионных площадках. В очередной раз они звучали в июне на лекции американского историка Тимоти Снайдера. Хотя более парадоксально, пожалуй, слышать их от старых политиков вроде вечно народного депутата Ефима Звягильского (побывал во всех каденциях Верховной Рады), которые и сами не дают обновиться политическому истеблишменту.

Вряд ли проблема - только в пассивности украинской молодежи. Несмотря на замечание социолога Владимира Паниотто (подробнее здесь: #ВластьЭтоМы. Почему Украиной до сих пор управляет поколение СССР) о том, что возрастной состав обоих Майданов преимущественно состоял из людей среднего возраста, начиналось все как раз со студенческих протестов.

Скажу больше, в числе Героев Небесной сотни оказались по меньшей степени три студента.

Скорее, проблема именно в долгосрочной перспективе - в неготовности молодежи внедрять глобальные реформы из-за недоверия к политике. Масштабное исследование ценностей поколения Z (не путать с "Зе!") подтвердило недоверие граждан в возрасте 18-29 лет к государственным институтам. Но исследователи заметили и другую тенденцию: украинская молодежь не доверяет политическим лидерам (49%) больше, чем лицам другой национальности (13%), вероисповедания (19%) или политических взглядов (22%).

Мы объединяемся в несколько нонконформную субкультуру, сильно зависимую от интернет-коммуникации (94% украинцев до 30 лет пользуются соцсетями). Отсутствие цензуры в сети, культура мемов и анонимное общение способствуют десакрализации любой политической категории в наших глазах. Это не хорошо и не плохо, это объективный тренд современного мира.

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Поэтому с нами не работает перспектива, в которой седовласый политик "с опытом" патетически рассказывает, как сильно он любит Украину, - а затем расследования журналистов вскрывают масштабные коррупционные схемы его окружения.

Но не сработает и усиленное бомбардирование мемами, стримами, челленджами или хэштег-кампаниями. Запрос молодежи на перемены означает изменение не только в коммуникации с избирателями, но и самого политического феномена.

Мы не ходим на выборы, потому что не хотим нести ответственность за выбор "меньшего зла" и не верим в то, что старые методы оправдываются благородной целью. Позорная практика создания сеток избирателей, тарифного и пенсионного популизма, засева мажоритарки или формализма в гендерной квоте нам не интересна. Новая коммуникация должна начаться, по крайней мере, с раскрытия доноров партий и кандидатов; с легкой онлайн-коммуникации с каждым избирателем, с неформальности на grassroots-уровне политики (банально, но общение должно быть человечным, а не в формате "актовый зал-сцена").

Молодежь готова идти на компромиссы, чтобы стать во главе изменений. Но мы не верим, что можно пойти на компромиссы, чтобы бороться с коррупцией бок о бок с коррупционерами или обновлять состав Высшего совета правосудия бок о бок со старой когортой судей.

На досрочных выборах в Раду, в том числе, идут абсолютно новые партии. Среди них до сих пор не зафиксировали никаких сомнительных агитаторов или криминального подкупа, в том числе так называемых избирательных сеток, которые очевидно определяли количество полученных партиями мандатов на предыдущих выборах. Возможно, мы и правда движемся к новой политической культуре - культуре борьбы идей и ценностей, а не взаимного черного пиара и физических расправ. Средний возраст кандидатов в списках этих партий варьируется в пределах 35 лет. Если им удастся показать в парламенте новый уровень политики, я думаю, молодежь сумеет доказать, что #ВластьЭтоМы не только во времена революций. В конце концов, наша страна - тоже миллениал с 1991 года и требует новых методов политики.

Читайте также: #ВластьЭтоМы. За кого голосовать на выборах: пройди тест и узнай

Денис Карловский - один из пяти победителей конкурса LIGA.net среди студентов украинских вузов на тему "Выборы и молодежь"

#ВластьЭтоМы - это серия материалов, рассказывающая о том, как молодежь меняет облик Украины, почему важно брать страну в собственные руки и почему не стоит бояться сделать ошибку. Проект релизуется при поддержке USAID - Internews

 

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Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
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Теги: досрочные выборы, выборы-2019, молодежь, ВластьЭтоМы
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