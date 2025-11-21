Публикуем текст заявления, которое зачитала на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин.

Украина официально получила от американской стороны проект (мирного) плана. Мы обозначили фундаментальные принципы, которые являются жизненно важными для нашего народа. Мы согласны работать над положениями плана таким образом, чтобы это приблизило справедливое завершение войны.

В этом контексте позвольте сформулировать несколько ключевых тезисов.

Во-первых, Украина готова к содержательным переговорам по завершению войны – в том числе на уровне лидеров. Но наши красные линии являются четкими и незыблемыми. Никогда – ни формально, ни неформально – Украина не признает украинские территории, временно оккупированные Российской Федерацией, российскими. Наша земля не продается.

Украина не примет никаких ограничений на свое право на самооборону или на размер и возможности наших Вооруженных Сил. Так же мы не допустим никакого посягательства на наш суверенитет, в частности суверенное право выбирать союзы, к которым стремимся присоединиться. Любой настоящий мирный процесс должен основываться на принципе: ничего об Украине без Украины и ничего о Европе без Европы.

И позвольте так же подчеркнуть: мы не будем вознаграждать геноцидные намерения, лежащие в основе российской агрессии, подрывом нашей идентичности, включая наш язык.

Во-вторых, поддержка Украины является незаменимой. Мир требует усиленных гарантий безопасности и стабильной финансовой помощи. Укрепление обороноспособности Украины – это не эскалация, это единственный путь заставить Россию конструктивно присоединиться к международным усилиям ради мира. Мы выражаем глубокую благодарность всем партнерам и союзникам. Эта поддержка – инвестиция в международный правопорядок и глобальную безопасность.

В-третьих, кремлевский режим не остановится, если его не остановить решительным и скоординированным давлением. Есть только один реалистичный путь завершения этой войны: мы должны заставить Россию отступить – экономически, политически и военно.

