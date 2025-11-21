Заступниця постійного представника України при ООН про ставлення України до чергового "мирного плану"

Публікуємо текст заяви, яку зачитала на засіданні Ради Безпеки ООН заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин.

Україна офіційно отримала від американської сторони проєкт (мирного) плану. Ми окреслили фундаментальні принципи, які є життєво важливими для нашого народу. Ми погоджуємося працювати над положеннями плану таким чином, щоб це наблизило справедливе завершення війни.

У цьому контексті дозвольте сформулювати кілька ключових тез.

По-перше, Україна готова до змістовних переговорів щодо завершення війни – включно на рівні лідерів. Але наші червоні лінії є чіткими й непорушними. Ніколи – ані формально, ані неформально – Україна не визнає українські території, тимчасово окуповані Російською Федерацією, російськими. Наша земля не продається.

Україна не прийме жодних обмежень на своє право на самооборону або на розмір і спроможності наших Збройних Сил. Так само ми не допустимо жодного посягання на наш суверенітет, включно з суверенним правом обирати союзи, до яких прагнемо приєднатися. Будь-який справжній мирний процес має ґрунтуватися на принципі: нічого про Україну без України і нічого про Європу без Європи.

І дозвольте так само наголосити: ми не будемо винагороджувати геноцидні наміри, що лежать в основі російської агресії, підривом нашої ідентичності, включно з нашою мовою.

По-друге, підтримка України є незамінною. Мир вимагає посилених гарантій безпеки та стабільної фінансової допомоги. Зміцнення обороноздатності України – це не ескалація, це єдиний шлях змусити Росію конструктивно долучитися до міжнародних зусиль заради миру. Ми висловлюємо глибоку вдячність усім партнерам і союзникам. Ця підтримка – інвестиція у міжнародний правопорядок і глобальну безпеку.

По-третє, кремлівський режим не зупиниться, якщо його не зупинити рішучим і скоординованим тиском. Є лише один реалістичний шлях завершення цієї війни: ми мамо змусити Росію відступити – економічно, політично та військово.

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net