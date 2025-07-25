Перевод оригинальной публикации с разрешения The Jamestown Foundation

Ротация элит стала регулярным явлением в России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Смерть министра транспорта РФ Старовойта может быть знаком усиления репрессивного характера режима в попытке компенсировать его растущую нестабильность, поскольку вертикаль власти Путина ослабляется на фоне отсутствия успехов в войне.

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война России против Украиныроссийские элитыРоман Старовойт