"Ротация элит" в РФ: работать на режим Путина становится все опаснее
Перевод оригинальной публикации с разрешения The Jamestown Foundation
Ротация элит стала регулярным явлением в России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Смерть министра транспорта РФ Старовойта может быть знаком усиления репрессивного характера режима в попытке компенсировать его растущую нестабильность, поскольку вертикаль власти Путина ослабляется на фоне отсутствия успехов в войне.
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